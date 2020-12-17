https://ria.ru/20201217/iskazhenie-1589635040.html

Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года

Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года

Британия уже весной 1945 года, применяя цензуру, замалчивала в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:10

2020-12-17T11:10

2020-12-17T11:12

75 лет великой победы

вторая мировая война (1939-1945)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

великобритания

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Британия уже весной 1945 года, применяя цензуру, замалчивала в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, и фактически начала "холодную войну" - это следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 7 мая 1945 года из Каира в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Египте Павлом Журавлевым под оперативным псевдонимом "Макар"."Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения. События на западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны", - добавлял "Макар".Как указывал он, "в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны".Далее резидент приводил несколько свежих фактов. "Цензура циркулярно запретила газетам сообщать что-либо о манифестациях в Ливане в честь СССР в связи с занятием Берлина, а также все подобного рода сообщения из других стран… Цензура и английская Publicity Section запретили газете "Фронте Унито" напечатать в последнем номере государственный флаг СССР, развевающийся над Берлином", - писал Журавлев.Кроме того, как передавал "Макар", "2 мая в английской "Эжипшен газет" - органе английского министерства пропаганды помещена статья "Несчастная Польша", в которой говорится, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, сменились только хозяева, Польша ждет своего освобождения".В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней.Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом продолжаются попытки искажения истории Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе, раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20201217/ruzvelt-1589632733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573331773.html

великобритания

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вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, великобритания, в мире