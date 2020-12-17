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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201217/iskazhenie-1589635040.html
Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года
Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года
Британия уже весной 1945 года, применяя цензуру, замалчивала в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:10
2020-12-17T11:12
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
великобритания
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Британия уже весной 1945 года, применяя цензуру, замалчивала в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, и фактически начала "холодную войну" - это следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 7 мая 1945 года из Каира в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Египте Павлом Журавлевым под оперативным псевдонимом "Макар"."Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения. События на западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны", - добавлял "Макар".Как указывал он, "в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны".Далее резидент приводил несколько свежих фактов. "Цензура циркулярно запретила газетам сообщать что-либо о манифестациях в Ливане в честь СССР в связи с занятием Берлина, а также все подобного рода сообщения из других стран… Цензура и английская Publicity Section запретили газете "Фронте Унито" напечатать в последнем номере государственный флаг СССР, развевающийся над Берлином", - писал Журавлев.Кроме того, как передавал "Макар", "2 мая в английской "Эжипшен газет" - органе английского министерства пропаганды помещена статья "Несчастная Польша", в которой говорится, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, сменились только хозяева, Польша ждет своего освобождения".В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней.Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом продолжаются попытки искажения истории Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе, раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20201217/ruzvelt-1589632733.html
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вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, великобритания, в мире

Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года

11:10 17.12.2020 (обновлено: 11:12 17.12.2020)
 
© AP PhotoБританские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945
Британские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Британия уже весной 1945 года, применяя цензуру, замалчивала в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, и фактически начала "холодную войну" - это следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 7 мая 1945 года из Каира в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Египте Павлом Журавлевым под оперативным псевдонимом "Макар".
"Общий характер настроений здесь в связи с последними победами Красной Армии и взятием Берлина создает впечатление в кругах дружественных Советскому Союзу, что англичане открыто начинают вести политическую войну против Советского Союза", - сообщал Журавлев.
"Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения. События на западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны", - добавлял "Макар".
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© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРАнглия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
6 из 6
Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
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© Фото : Пресс-бюро СВР
4 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
5 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
6 из 6
Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
Как указывал он, "в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны".
Далее резидент приводил несколько свежих фактов. "Цензура циркулярно запретила газетам сообщать что-либо о манифестациях в Ливане в честь СССР в связи с занятием Берлина, а также все подобного рода сообщения из других стран… Цензура и английская Publicity Section запретили газете "Фронте Унито" напечатать в последнем номере государственный флаг СССР, развевающийся над Берлином", - писал Журавлев.
"Ряд высказываний ответственных чиновников и офицеров английского штаба здесь о том, что Англия решила положить предел распространению СССР в Европе и что пока английская армия мобилизована, она будет использована для этой цели. В прессе делается особенное ударение на оппозицию против СССР в польском, австрийском, югославском вопросах", - сообщал резидент.
Кроме того, как передавал "Макар", "2 мая в английской "Эжипшен газет" - органе английского министерства пропаганды помещена статья "Несчастная Польша", в которой говорится, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, сменились только хозяева, Польша ждет своего освобождения".
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время финального ужина в Ялте. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Рузвельт хотел "обезвредить" СССР и Англию ради лидерства США
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней.
Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом продолжаются попытки искажения истории Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе, раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.
25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 22:59Сказано в эфире
Вторая мировая война: кто хочет переписать историю и зачем?Статью Владимира Путина в издании National Interest к 75-летию Победы обсуждают вторую неделю. Поводов много – не так часто президент публикует статьи, День памяти и скорби, предстоящий Парад, споры о победителях во Второй мировой. Хотя опрос Sputnik. Мнения выявил, что большинство американцев даже не знают, какой праздник отмечают 8 мая в Европе.
 
75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинВеликобританияВ мире
 
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