Британия начала искажать историю Второй мировой еще весной 1945 года
11:10 17.12.2020 (обновлено: 11:12 17.12.2020)
© AP PhotoБританские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945
© AP Photo
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Британия уже весной 1945 года, применяя цензуру, замалчивала в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, и фактически начала "холодную войну" - это следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 7 мая 1945 года из Каира в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Египте Павлом Журавлевым под оперативным псевдонимом "Макар".
"Общий характер настроений здесь в связи с последними победами Красной Армии и взятием Берлина создает впечатление в кругах дружественных Советскому Союзу, что англичане открыто начинают вести политическую войну против Советского Союза", - сообщал Журавлев.
"Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения. События на западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны", - добавлял "Макар".
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРАнглия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
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Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
1 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
2 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
3 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
4 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
5 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
6 из 6
Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
Как указывал он, "в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны".
Далее резидент приводил несколько свежих фактов. "Цензура циркулярно запретила газетам сообщать что-либо о манифестациях в Ливане в честь СССР в связи с занятием Берлина, а также все подобного рода сообщения из других стран… Цензура и английская Publicity Section запретили газете "Фронте Унито" напечатать в последнем номере государственный флаг СССР, развевающийся над Берлином", - писал Журавлев.
"Ряд высказываний ответственных чиновников и офицеров английского штаба здесь о том, что Англия решила положить предел распространению СССР в Европе и что пока английская армия мобилизована, она будет использована для этой цели. В прессе делается особенное ударение на оппозицию против СССР в польском, австрийском, югославском вопросах", - сообщал резидент.
Кроме того, как передавал "Макар", "2 мая в английской "Эжипшен газет" - органе английского министерства пропаганды помещена статья "Несчастная Польша", в которой говорится, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, сменились только хозяева, Польша ждет своего освобождения".
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом продолжаются попытки искажения истории Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе, раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.
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