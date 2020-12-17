https://ria.ru/20201217/internet-1589677634.html

Путин: все школы должны получить скоростной интернет в 2021 году

Путин: все школы должны получить скоростной интернет в 2021 году

Проблемы с онлайн-образованием есть, в 2021 году все школы в России должны получить скоростной интернет, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:33

2020-12-17T13:33

2020-12-17T13:47

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проблемы с онлайн-образованием есть, в 2021 году все школы в России должны получить скоростной интернет, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Что касается школ, у меня много разных записок по технологической готовности к этой системе... Но, конечно, проблемы есть. Это касается "железа" так называемого. Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Что мы собираемся делать: в 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету", - сказал Путин.Он добавил, что сейчас часть школ уже оборудована.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201204/obrazovanie-1587645800.html

россия

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россия, владимир путин, общество