https://ria.ru/20201217/informatsiya-1589603616.html

Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию

Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию

Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T03:22

2020-12-17T03:22

2020-12-17T04:05

россия

воздушно-космические силы россии

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

сергей нарышкин

москва

сирия

сша

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся зарубежные партнеры, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.За пять лет антитеррористической миссии в Сирии (с 30 сентября 2015 года) российские ВКС уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ.Он подчеркнул, что "весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии"."Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран", - отметил Нарышкин.

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583296890.html

россия

москва

сирия

сша

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россия, воздушно-космические силы россии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, сергей нарышкин, москва, сирия, сша, безопасность