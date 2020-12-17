Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию
03:22 17.12.2020 (обновлено: 04:05 17.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся зарубежные партнеры, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.
"По партнерскому каналу в СВР России на регулярной основе поступает значительный объем информации упреждающего характера, которая способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике. Значительную часть таких сведений Служба получает практически в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами мероприятий", - говорится в статье Нарышкина в журнале "Международная жизнь".
Он подчеркнул, что "весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии".
"Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран", - отметил Нарышкин.
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