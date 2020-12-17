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Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию
Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию
Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T03:22
2020-12-17T04:05
россия
воздушно-космические силы россии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
сергей нарышкин
москва
сирия
сша
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся зарубежные партнеры, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.За пять лет антитеррористической миссии в Сирии (с 30 сентября 2015 года) российские ВКС уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ.Он подчеркнул, что "весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии"."Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран", - отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583296890.html
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россия, воздушно-космические силы россии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, сергей нарышкин, москва, сирия, сша, безопасность

Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию

03:22 17.12.2020 (обновлено: 04:05 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся зарубежные партнеры, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.
За пять лет антитеррористической миссии в Сирии (с 30 сентября 2015 года) российские ВКС уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ.

"По партнерскому каналу в СВР России на регулярной основе поступает значительный объем информации упреждающего характера, которая способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике. Значительную часть таких сведений Служба получает практически в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами мероприятий", - говорится в статье Нарышкина в журнале "Международная жизнь".

Он подчеркнул, что "весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии".
"Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран", - отметил Нарышкин.
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РоссияВоздушно-космические силы РоссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГСергей НарышкинМоскваСирияСШАБезопасность
 
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