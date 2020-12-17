https://ria.ru/20201217/imidzh-1589534863.html

Звезды меняют имидж перед новым годом

Звезды меняют имидж перед новым годом

Чем ближе новый год, тем больше хочется перемен. Некоторые знаменитости ради этого радикально меняют имидж. Кто из блондинки стал брюнеткой, а кто решился на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T00:41

2020-12-17T00:41

2020-12-17T00:41

шоубиз

мирослава карпович

регина тодоренко

кристина асмус

знаменитости

звезды

анастасия волочкова

алсу (алсу абрамова)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Чем ближе новый год, тем больше хочется перемен. Некоторые знаменитости ради этого радикально меняют имидж. Кто из блондинки стал брюнеткой, а кто решился на короткую стрижку, — в подборке РИА Новости. АлсуПевица больше не жгучая брюнетка. Ради предстоящих праздников Алсу перекрасилась в темно-русый цвет. "Буду встречать Новый год с новым цветом волос. Родственники сказали "прям помолодела", — написал она в Instagram.В комментариях поклонники отметили, что она и так всегда "молодая и красивая", но, по их мнению, благодаря смене имиджа певица стала выглядеть мягче и нежнее. Кристина АсмусА вот актриса Кристина Асмус, наоборот, поменяла светлый цвет на темный, правда, временно. Столь резкая смена имиджа ей понадобилась для роли в предстоящем проекте. В Instagram Асмус отметила, что хотя новый образ ей "очень-очень нравится", она с нетерпением ждет, чтобы снова стать блондинкой.С этим согласны и ее подписчики. В жизни, я думаю, вам лучше со светлыми волосами", "Не твой цвет", пишут поклонники.Регина ТодоренкоРегина Тодоренко недавно заявила в Instagram, что ей надоела стабильность, и внезапно покрасила волосы в насыщенный розовый цвет. Поклонники оценили смелость и непредсказуемость телеведущей. В комментариях пишут, что она стала выглядеть "ярче" и "эффектнее".Мирослава КарповичЕще в октябре звезда "Папиных дочек" удивила подписчиков, появившись в Instagram с короткой стрижкой. Не все приняли обновленный образ актрисы. Сначала многие писали, что с длинными локонами ей было намного лучше, но позже привыкли.Теперь Мирослава Карпович получает в основном положительные отзывы, когда размещает в соцсети очередные фотографии с фешн-съемок.Анастасия ВолочковаБалерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще предстает в образе строгой дамы и публикует в соцсети философские посты про "розовые очки". Но Волочкова уверяет, что внутренне меняться не собирается. "Я не могу измениться и из доброй феи превратиться в стерву. Да и не хочу этого делать. Знающие меня лично люди любят меня за мою непосредственность и открытость души. И я хочу такой оставаться для любящих меня моих поклонников", — признается танцовщица.

https://ria.ru/20201216/glyukoza-1589337234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мирослава карпович, регина тодоренко, кристина асмус, знаменитости, звезды, анастасия волочкова, алсу (алсу абрамова)