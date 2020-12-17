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Китай стал третьей страной, доставившей на Землю образцы грунта Луны
Китай стал третьей страной, доставившей на Землю образцы грунта Луны
Возвращаемый модель китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю, таким образом, Китай стал третьей... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:37
2020-12-17T04:54
земля
атлантический океан
южный полюс
космос - риа наука
пекин
китай
ссср
сша
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Возвращаемый модель китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю, таким образом, Китай стал третьей страной в мире после США и СССР, которой удалось осуществить эту миссию.Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня, аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.Согласно данным Государственного космического управления КНР, 17 декабря около 1.00 по пекинскому времени (16 декабря 20.00 мск) Пекинский центр управления космическими полетами с наземной станции задал высокоточные навигационные параметры, после этого орбитальный и возвращаемый модуль "Чанъэ-5" отделились друг от друга над Атлантическим океаном на высоте около пяти тысяч километров, орбитальный модуль согласно плану завершил маневр уклонения.Около 1.33 возвращаемый модуль на высоте 120 километров от поверхности земли со второй космической скоростью вошел в атмосферу планеты, осуществил первичное аэродинамическое снижение скорости. Снизившись до заданной высоты, аппарат вошел в атмосферу Земли. После этого осуществил второе аэродинамическое снижение скорости. Снизившись на высоту 10 километров до поверхности земли, модуль раскрыл парашют, произвел последние снижение скорости и совершил плавную посадку в заданном районе.Ответственный за поиск аппарата технический персонал своевременно обнаружил цель и начал работу по сбору.Согласно плану, после завершения необходимых наземных работ над вернувшимся модулем, его на самолете доставят в Пекин, где извлекут контейнер с образцами грунта."Государственное космическое управление Китая проведет церемонию приема и передаст наземным операционным системам образцы грунта. После этого впервые для Китая начнется работа по анализу и исследованию образцов грунта с иноземного небесного тела", - говорится в сообщении ведомства.Как отмечают эксперты космического управления страны, нынешняя миссия "Чанъэ-5" оказалась исторической для Китая по многим параметрам: Китай впервые произвел сбор образцов грунта с поверхности Луны, совершил взлет с поверхности Луны, совершил стыковку на "трассе Кондратюка" и доставил образцы грунта на Землю. В управлении назвали миссию самой сложной, а использовавшиеся технологии - самыми передовыми.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
https://ria.ru/20201201/zond-1587234336.html
https://ria.ru/20201201/luna-1586953724.html
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атлантический океан
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земля, атлантический океан, южный полюс, космос - риа наука, пекин, китай, ссср, сша

Китай стал третьей страной, доставившей на Землю образцы грунта Луны

04:37 17.12.2020 (обновлено: 04:54 17.12.2020)
 
© AP Photo / Xinhua / Jin LiwangКитайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны
Китайский лунный зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Xinhua / Jin Liwang
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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Возвращаемый модель китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю, таким образом, Китай стал третьей страной в мире после США и СССР, которой удалось осуществить эту миссию.
Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня, аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
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Согласно данным Государственного космического управления КНР, 17 декабря около 1.00 по пекинскому времени (16 декабря 20.00 мск) Пекинский центр управления космическими полетами с наземной станции задал высокоточные навигационные параметры, после этого орбитальный и возвращаемый модуль "Чанъэ-5" отделились друг от друга над Атлантическим океаном на высоте около пяти тысяч километров, орбитальный модуль согласно плану завершил маневр уклонения.
Около 1.33 возвращаемый модуль на высоте 120 километров от поверхности земли со второй космической скоростью вошел в атмосферу планеты, осуществил первичное аэродинамическое снижение скорости. Снизившись до заданной высоты, аппарат вошел в атмосферу Земли. После этого осуществил второе аэродинамическое снижение скорости. Снизившись на высоту 10 километров до поверхности земли, модуль раскрыл парашют, произвел последние снижение скорости и совершил плавную посадку в заданном районе.
Ответственный за поиск аппарата технический персонал своевременно обнаружил цель и начал работу по сбору.
Согласно плану, после завершения необходимых наземных работ над вернувшимся модулем, его на самолете доставят в Пекин, где извлекут контейнер с образцами грунта.
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"Государственное космическое управление Китая проведет церемонию приема и передаст наземным операционным системам образцы грунта. После этого впервые для Китая начнется работа по анализу и исследованию образцов грунта с иноземного небесного тела", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечают эксперты космического управления страны, нынешняя миссия "Чанъэ-5" оказалась исторической для Китая по многим параметрам: Китай впервые произвел сбор образцов грунта с поверхности Луны, совершил взлет с поверхности Луны, совершил стыковку на "трассе Кондратюка" и доставил образцы грунта на Землю. В управлении назвали миссию самой сложной, а использовавшиеся технологии - самыми передовыми.
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
 
ЗемляАтлантический океанЮжный полюсКосмос - РИА НаукаПекинКитайСССРСША
 
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