https://ria.ru/20201217/granata-1589619450.html
В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков
В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков
В Курчалоевском районе Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:47
2020-12-17T09:47
2020-12-17T12:02
курчалоевский район
чеченская республика (чечня)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Курчалоевском районе Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.Это произошло, когда силовики собирались проверить их машину. "Законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось", — сказано в релизе.Преступников ликвидировали, их личности установлены. Это жители сел Цоци-Юрт и Октябрьское.Полицейские не пострадали.
https://ria.ru/20201013/boeviki-1579516414.html
курчалоевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчалоевский район, чеченская республика (чечня), происшествия
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
В Курчалоевском районе
Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.
Это произошло, когда силовики собирались проверить их машину.
"Законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось", — сказано в релизе.
Преступников ликвидировали, их личности установлены. Это жители сел Цоци-Юрт и Октябрьское.
Полицейские не пострадали.