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В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков
В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков
В Курчалоевском районе Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:47
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курчалоевский район
чеченская республика (чечня)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Курчалоевском районе Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.Это произошло, когда силовики собирались проверить их машину. "Законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось", — сказано в релизе.Преступников ликвидировали, их личности установлены. Это жители сел Цоци-Юрт и Октябрьское.Полицейские не пострадали.
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курчалоевский район
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курчалоевский район, чеченская республика (чечня), происшествия

В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков

09:47 17.12.2020 (обновлено: 12:02 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Курчалоевском районе Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.
Это произошло, когда силовики собирались проверить их машину.
"Законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось", — сказано в релизе.
Преступников ликвидировали, их личности установлены. Это жители сел Цоци-Юрт и Октябрьское.
Полицейские не пострадали.
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