https://ria.ru/20201217/granata-1589619450.html

В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков

В Чечне двое неизвестных кинули гранату в силовиков

В Курчалоевском районе Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:47

2020-12-17T09:47

2020-12-17T12:02

курчалоевский район

чеченская республика (чечня)

происшествия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Курчалоевском районе Чечни двое неизвестных кинули гранату в полицейских, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.Это произошло, когда силовики собирались проверить их машину. "Законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось", — сказано в релизе.Преступников ликвидировали, их личности установлены. Это жители сел Цоци-Юрт и Октябрьское.Полицейские не пострадали.

https://ria.ru/20201013/boeviki-1579516414.html

курчалоевский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курчалоевский район, чеченская республика (чечня), происшествия