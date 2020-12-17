https://ria.ru/20201217/gosuslugi-1589802413.html

На сайте Госуслуг подали более 100 тысяч заявок на новогоднюю выплату

На сайте Госуслуг подали более 100 тысяч заявок на новогоднюю выплату

Граждане России через портал Госуслуг за два часа подали более ста тысяч заявлений на новую выплату на детей до восьми лет. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:37

2020-12-17T20:37

2020-12-17T20:37

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Граждане России через портал Госуслуг за два часа подали более ста тысяч заявлений на новую выплату на детей до восьми лет.Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.В ведомстве уточнили, что большинству семей эту выплату перечислят автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей от трех до 16 лет.Если предыдущие пособия не оформлялись, либо указанный ранее счет был закрыт, то нужно подать заявление на портале Госуслуг.О предновогодней выплате каждой семье с ребенком в возрасте до семи лет включительно пяти тысяч рублей на каждого ребенка сегодня на большой пресс-конференции сообщил Владимир Путин.В Минфине рассказали, что эта мера коснется 14,7 миллиона детей, правительство выделит из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201208/matkapital-1588207564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество