https://ria.ru/20201217/gosizmena-1589657067.html

Суд признал законным арест ученого Губанова по делу о госизмене

Суд признал законным арест ученого Губанова по делу о госизмене

Мосгорсуд в четверг признал законным арест ученого Анатолия Губанова, взятого под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:33

2020-12-17T12:33

2020-12-17T13:26

фонд перспективных исследований

цаги имени н. е. жуковского

московский физико-технический институт

происшествия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным арест ученого Анатолия Губанова, взятого под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Анатолий Губанов не признает себя виновным в государственной измене, сообщила его адвокат Ольга Динзе."Губанову предъявили обвинение в государственной измене, вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Фабула уголовного дела, как почти всегда в таких случаях, не раскрывается из-за секретности.Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).

https://ria.ru/20201216/abyzov-1589432877.html

https://ria.ru/20201118/serebrennikov-1585224442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд перспективных исследований, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, происшествия