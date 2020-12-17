Суд признал законным арест ученого Губанова по делу о госизмене
12:33 17.12.2020 (обновлено: 13:26 17.12.2020)
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным арест ученого Анатолия Губанова, взятого под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Анатолий Губанов не признает себя виновным в государственной измене, сообщила его адвокат Ольга Динзе.
"Губанову предъявили обвинение в государственной измене, вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.
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Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Фабула уголовного дела, как почти всегда в таких случаях, не раскрывается из-за секретности.
Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.
Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
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