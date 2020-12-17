Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/gosizmena-1589657067.html
Суд признал законным арест ученого Губанова по делу о госизмене
Суд признал законным арест ученого Губанова по делу о госизмене
Мосгорсуд в четверг признал законным арест ученого Анатолия Губанова, взятого под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:33
2020-12-17T13:26
фонд перспективных исследований
цаги имени н. е. жуковского
московский физико-технический институт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587613546_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_411c93f4afd009cef703bcdc01052329.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным арест ученого Анатолия Губанова, взятого под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Анатолий Губанов не признает себя виновным в государственной измене, сообщила его адвокат Ольга Динзе."Губанову предъявили обвинение в государственной измене, вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Фабула уголовного дела, как почти всегда в таких случаях, не раскрывается из-за секретности.Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
https://ria.ru/20201216/abyzov-1589432877.html
https://ria.ru/20201118/serebrennikov-1585224442.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587613546_0:14:800:614_1920x0_80_0_0_ac7c931ad8e51943c8753cecfebb5294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд перспективных исследований, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, происшествия

Суд признал законным арест ученого Губанова по делу о госизмене

12:33 17.12.2020 (обновлено: 13:26 17.12.2020)
 
© Фото : ЦАГИ Ученый Анатолий Губанов
 Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ЦАГИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным арест ученого Анатолия Губанова, взятого под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Анатолий Губанов не признает себя виновным в государственной измене, сообщила его адвокат Ольга Динзе.
"Губанову предъявили обвинение в государственной измене, вину он не признает", - рассказала собеседница агентства.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 09:36
СК попросил оставить Абызова в СИЗО
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря, в тот момент он находился в статусе подозреваемого в деле о госизмене. Фабула уголовного дела, как почти всегда в таких случаях, не раскрывается из-за секретности.
Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.
Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 17:47
Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
 
Фонд перспективных исследованийЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковский физико-технический институтПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния