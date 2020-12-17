https://ria.ru/20201217/gosfinansirovanie-1589697064.html

Генеральный директор РФРИТ: как ИТ-компаниям получить госфинансирование

Генеральный директор РФРИТ: как ИТ-компаниям получить госфинансирование

От 20 миллионов до 300 миллионов рублей в виде грантов на развитие бизнеса смогут получить победители конкурсного отбора для разработчиков программного... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:29

2020-12-17T14:29

2020-12-17T14:29

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

интервью

экономика

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От 20 миллионов до 300 миллионов рублей в виде грантов на развитие бизнеса смогут получить победители конкурсного отбора для разработчиков программного обеспечения и предприятий, внедряющих отечественные ИТ-решения. Конкурс проводит Российский фонд по развитию информационных технологий. Генеральный директор РФРИТ Дмитрий Крюков рассказал, какие условия должны соблюдать конкурсанты, как отечественным ИТ-компаниям получить государственное финансирование проектов, и о том, какие льготы ждут победителей.- Дмитрий Николаевич, каковы цели конкурсного отбора?- Мы идем в русле программы "Цифровая экономика", превращая российскую ИТ-сферу не просто в источник коммерчески успешных продуктов, но и в двигатель инновационного развития страны. Средства разработчикам отечественного ПО выделяются по конкурсной процедуре 1185-ПП РФ, утвержденной постановлением правительства в сентябре прошлого года.- Кто может принять участие в конкурсном отборе?- Стать участником конкурсного отбора может российское юридическое лицо, являющееся разработчиком отечественного ПО. Это должен быть налоговый резидент РФ без просроченных задолженностей перед бюджетом, без текущих процедур банкротства или реорганизации. - На сайте РФРИТ указано, что сумма грантов может составить от 20 миллионов до 300 миллионов рублей? Можно ли сказать, государство покроет все возможные расходы ИТ-компаний-победителей?- Доля государственных денег в расходах на проект не должна превышать 80%, остальные 20% или более заявитель должен оплатить сам. Государство стремится поддержать коммерчески успешные проекты – поэтому заявитель должен построить финансовую модель и показать, что чистая приведенная стоимость превысит нулевую отметку максимум за 5 лет. Все формы с инструкциями выложены на нашем сайте.- На каком уровне должны находиться конкурсные разработки и должны ли они быть где-нибудь уже внедрены?- Участник должен иметь выручку более 100 миллионов рублей по тому продуктовому направлению, которое он заявляет. Или более 250 миллионов рублей в целом по компании, связанной с разработкой ПО. Фонд поддерживает рабочие проекты, а не идеи разработок с нуля. Следовательно, внедряемое решение должно находиться на стадиях проектирования и пилотирования.- Как будет производиться оценка работ?- В первую очередь, должно быть соблюдено соответствие правилам предоставления субсидий. Это государственные деньги, поэтому важно четко соответствовать всем формальным требованиям и приоритетам поддержки, установленным Минцифры. Да, есть балльная оценка, но она нужна, чтобы объективизировать экспертное мнение. Общий балл не всегда отражает все плюсы или минусы, так как система приоритетов достаточно большая.- От чего зависит величина гранта для конкретного проекта?- Размер гранта установлен, но эти рамки не жесткие. Участник заявляет такую сумму, которая ему необходима, а комиссия и эксперты оценят, обоснованы ли траты.- В каких сферах разработчики ПО наиболее часто получают гранты?- В разработке систем для обеспечения информационной безопасности, корпоративного управления процессами предприятия, управления производственным оборудованием, а также заявки, связанные с продуктами и сервисами для жизни в условиях экономики социального дистанцирования. Это, например, корпоративные системы дистанционной работы, телемедицинские сервисы, обучающие программы, мессенджеры.- Смогут ли участники конкурса попасть в Единый реестр российских программ и баз данных, получить налоговые и другие льготы?- Скажу больше – вхождение в реестр продукта из заявки служит обязательным условием. Если получатель еще не успел этого сделать, но включит его в течение полугода после реализации, нужно будет подтвердить намерение документами. Требования к ПО для включения в реестр известны, необходимо просто заранее посмотреть, получится ли им соответствовать.- Как получатели грантов отчитываются о потраченных средствах?- У нас есть требования по составлению финансовой модели проекта и сметы по кассовому методу, они прописаны в документации. Могу сказать: прогнозная отчетность по планируемым расходам должна носить характер управленческой, и Фонд будет строго проверять ее – расходы должны быть рациональными.- Расскажите о победителях прошлых конкурсных отборов - какова судьба их проектов?- В 2019 году экспертная комиссия определила пятерых победителей. Компания "НИИ систем обеспечения комплексной безопасности", к примеру, разработала систему защиты документов от копирования и фотографии, очень полезную для корпоративной безопасности. ИТ-компания "Нетрика" делает систему сбора и предоставления аналитической информации по различным направлениям деятельности организаций. Протокол для автоматизации зданий - разработка iRidium mobile - ускорит механизм пуско-накладки.- Можете ли вы дать несколько практических советов будущим участникам?- В первую очередь, важны трудолюбие и уверенность в своих силах. Работники Фонда – такие же люди, всегда открытые для вопросов и пожеланий. Полезным будет изучить подготовленные нами мастер-классы по заполнению заявок и чек-листы, по которым мы ведем проверку заявок. Во-вторых, важно подумать о научно-техническом потенциале. Также стоит уделить внимание выходу на массовые рынки. Фонду выгоднее рассматривать заявки с большим будущим на рынках России и за рубежом.- Как вы оцениваете состояние этой ИТ-сферы в России? В частности, насколько готовы российские технологические компании обеспечить переход на отечественные платформы объектов критически важной информационной инфраструктуры?- Многим сегодня кажется, будто Россия неспособна создавать что-то свое. Мой личный опыт на посту главы РФРИТ показал: поступают десятки и сотни проектов, и поток не иссякает. Только по объявленному в начале осени конкурсу мы получили заявок более чем на 15 миллиардов рублей. И это только от компаний, которые узнали о новых мерах поддержки правительства и Минцифры. Развитие отрасли ускорилось сравнительно недавно, однако оно идет полным ходом. За время карантина мы реализовали столько же направлений по цифровизации отраслей, сколько за несколько "спокойных" лет, и важно сохранять эти темпы. - Расскажите об особенностях работы РФРИТ. Чем Фонд отличается от других подобных структур? Как его работа вписана в программу "Цифровая экономика"?- Наш Фонд – структура по-своему уникальная. Сегодня он является важнейшим звеном в цепи ведомств, продвигающих цифровую экономику. Почему? Из-за беспрецедентной скорости и качества нашей обратной связи. Мы небольшой фонд, команда которого пришла из самых разных отраслей – от банковского сектора и других институтов развития до экс-чиновников. Правление Фонда не связано с бюрократией, мы сами используем лучшие цифровые продукты, и ведущие эксперты отрасли всегда с нами на связи. Ведь мы живем в глобальном мире, который временно закрыт для передвижения людей из-за коронавирусной инфекции, но не для ИТ-сервисов и информации.Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — оператор Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. Фонд курирует гранты в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Фонд запустил две конкурсные процедуры: поддержка проектов организаций, внедряющих отечественные ИТ-решения, созданные на базе "сквозных" цифровых технологий (ПП РФ № 550), а также поддержка разработчиков отечественного программного обеспечения (ПП РФ № 1185).

https://ria.ru/20201214/sber-1589121024.html

https://ria.ru/20201210/konkurs-1588685888.html

https://na.ria.ru/20201214/it-obrazovanie-1589129903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интервью, экономика