https://ria.ru/20201217/gonka-1589731232.html
Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений
Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений
Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но будет обеспечивать свою безопасность, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:12
2020-12-17T16:12
2020-12-17T16:29
сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но будет обеспечивать свою безопасность, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин."Что касается гонки вооружений, я сказал, что она уже начата... Мы не будем втягиваться", - сказал он.По словам главы государства, за счет таланта инженеров, рабочих и ученых России удается компенсировать разницу в оборонных бюджетах с США. Путин отметил, что выполняются задачи безусловного обеспечения безопасности страны и народа.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/putin-1589718769.html
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