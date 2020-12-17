https://ria.ru/20201217/gonka-1589731232.html

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений

Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но будет обеспечивать свою безопасность, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:12

2020-12-17T16:12

2020-12-17T16:29

сша

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но будет обеспечивать свою безопасность, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин."Что касается гонки вооружений, я сказал, что она уже начата... Мы не будем втягиваться", - сказал он.По словам главы государства, за счет таланта инженеров, рабочих и ученых России удается компенсировать разницу в оборонных бюджетах с США. Путин отметил, что выполняются задачи безусловного обеспечения безопасности страны и народа.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/putin-1589718769.html

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, владимир путин, в мире