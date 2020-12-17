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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201217/gitler-1589634804.html
Британия опасалась, что СССР узнает о ее тайных контактах с Гитлером
Британия опасалась, что СССР узнает о ее тайных контактах с Гитлером
Личные архивы Адольфа Гитлера после разгрома Третьего рейха попали к англичанам, но те не хотели делиться ими с Советским Союзом из-за боязни того, что Москва... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:09
2020-12-17T11:09
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
адольф гитлер
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Личные архивы Адольфа Гитлера после разгрома Третьего рейха попали к англичанам, но те не хотели делиться ими с Советским Союзом из-за боязни того, что Москва узнает об их закулисных контактах с нацистами.Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России – они опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве.Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 5 июня 1945 года в Москву из лондонской резидентуры и подписанная оперативным псевдонимом "Боб"."На территории Германии (которая входит в советскую зону оккупации) американские войска захватили немецкие архивы. В руки англичан попали личные архивы Гитлера. Британские власти намерены их показать американским, но не советским властям. Англичане боятся, что если они покажут личные архивы Гитлера советским властям, то последним станет известно об их контакте с Гитлером. Они также надеются обнаружить в архивах Гитлера материалы о советско-германском пакте о ненападении", - было написано в шифртелеграмме.Подтверждением контактов Лондона и Берлина в годы войны служит еще один документ, также приведенный в новом сборнике. Это сообщение, направленное 27 мая 1942 года в Москву из Стокгольма выдающимся разведчиком, резидентом в Швеции Борисом Рыбкиным под оперативным псевдонимом "Кин". То сообщение касалось условий по мирным переговорам с Англией, выдвинутых Германом Герингом."Последнее время в политических кругах Швеции говорят о меморандуме Геринга, полученном людьми Геринга в Швеции, на базе которого мыслятся мирные переговоры с англичанами. Геринг якобы выставил следующие условия: Германия заключает священный союз с Англией и Америкой против желтой опасности. Франция как великая держава существовать не будет. Англия остается при всех своих колониальных владениях, Германия получает под контроль Европу с европейской частью СССР. Британская империя будет гарантирована Германией и Америкой", - сообщал Рыбкин.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней.Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
https://ria.ru/20201217/ruzvelt-1589632733.html
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вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, адольф гитлер, в мире

Британия опасалась, что СССР узнает о ее тайных контактах с Гитлером

11:09 17.12.2020
 
© AP PhotoАдольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Личные архивы Адольфа Гитлера после разгрома Третьего рейха попали к англичанам, но те не хотели делиться ими с Советским Союзом из-за боязни того, что Москва узнает об их закулисных контактах с нацистами.
Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России – они опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве.
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время финального ужина в Ялте. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 5 июня 1945 года в Москву из лондонской резидентуры и подписанная оперативным псевдонимом "Боб".
"На территории Германии (которая входит в советскую зону оккупации) американские войска захватили немецкие архивы. В руки англичан попали личные архивы Гитлера. Британские власти намерены их показать американским, но не советским властям. Англичане боятся, что если они покажут личные архивы Гитлера советским властям, то последним станет известно об их контакте с Гитлером. Они также надеются обнаружить в архивах Гитлера материалы о советско-германском пакте о ненападении", - было написано в шифртелеграмме.
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Пресс-бюро СВР
Рассекреченный документ разведки
Подтверждением контактов Лондона и Берлина в годы войны служит еще один документ, также приведенный в новом сборнике. Это сообщение, направленное 27 мая 1942 года в Москву из Стокгольма выдающимся разведчиком, резидентом в Швеции Борисом Рыбкиным под оперативным псевдонимом "Кин". То сообщение касалось условий по мирным переговорам с Англией, выдвинутых Германом Герингом.
"Последнее время в политических кругах Швеции говорят о меморандуме Геринга, полученном людьми Геринга в Швеции, на базе которого мыслятся мирные переговоры с англичанами. Геринг якобы выставил следующие условия: Германия заключает священный союз с Англией и Америкой против желтой опасности. Франция как великая держава существовать не будет. Англия остается при всех своих колониальных владениях, Германия получает под контроль Европу с европейской частью СССР. Британская империя будет гарантирована Германией и Америкой", - сообщал Рыбкин.
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В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней.
Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
 
75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВеликобританияАдольф ГитлерВ мире
 
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