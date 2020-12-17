Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/gimn-1589748545.html
Путин назвал российский гимн объединяющим символом страны
Путин назвал российский гимн объединяющим символом страны
Российским гимн на музыку Александра Александрова был и остается объединяющим символом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:04
2020-12-17T17:04
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
александр александров
сергей михалков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589674472_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_2071336db113e1335152a43f503c061e.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российским гимн на музыку Александра Александрова был и остается объединяющим символом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-конференции в четверг журналисты спросили у главы государства, считает ли он гимн России объединяющим символом страны."Ну, конечно. Он и был таким, таким и остался. Я всегда говорил, хочу повторить: мы с грязной водой никогда не должны выплескивать ребенка, мы должны чувствовать, что мы не Иваны, как у нас говорят, без имени и племени, мы должны брать самое лучшее и объединяющее. Эта музыка, она замечательная, шикарная, которую знала вся страна, почему мы должны от этого отказываться? Да, ситуация изменилась, текст мы поменяли, но, мне кажется, ничего страшного. Все произошло естественным образом, и это один из объединяющих страну символов", - сказал Путин.В 1944 году в СССР был официально введен гимн, авторами слов которого стали Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан, музыку написал Александр Александров. В 1977 году в СССР была принята новая конституция. Михалкову было поручено сделать новую редакцию текста, без упоминания Иосифа Сталина. После распада СССР в 1991 году гимном Российской Федерации стала мелодия Михаила Глинки без слов. Впоследствии был объявлен всероссийский конкурс на создание текста гимна, который так и не был утвержден. В 2000 году новый президент России Владимир Путин предложил вернуться к музыке Александрова. Сергей Михалков написал третью редакцию текста.
https://ria.ru/20201217/schaste-1589737243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589674472_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_19a9f70e4d03e6bd3898ee1000adda95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр александров, сергей михалков, владимир путин, общество

Путин назвал российский гимн объединяющим символом страны

17:04 17.12.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российским гимн на музыку Александра Александрова был и остается объединяющим символом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции в четверг журналисты спросили у главы государства, считает ли он гимн России объединяющим символом страны.
"Ну, конечно. Он и был таким, таким и остался. Я всегда говорил, хочу повторить: мы с грязной водой никогда не должны выплескивать ребенка, мы должны чувствовать, что мы не Иваны, как у нас говорят, без имени и племени, мы должны брать самое лучшее и объединяющее. Эта музыка, она замечательная, шикарная, которую знала вся страна, почему мы должны от этого отказываться? Да, ситуация изменилась, текст мы поменяли, но, мне кажется, ничего страшного. Все произошло естественным образом, и это один из объединяющих страну символов", - сказал Путин.
В 1944 году в СССР был официально введен гимн, авторами слов которого стали Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан, музыку написал Александр Александров. В 1977 году в СССР была принята новая конституция. Михалкову было поручено сделать новую редакцию текста, без упоминания Иосифа Сталина. После распада СССР в 1991 году гимном Российской Федерации стала мелодия Михаила Глинки без слов. Впоследствии был объявлен всероссийский конкурс на создание текста гимна, который так и не был утвержден. В 2000 году новый президент России Владимир Путин предложил вернуться к музыке Александрова. Сергей Михалков написал третью редакцию текста.
Путин поделился секретом семейного счастья с исландским журналистом - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 16:28Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин раскрыл секрет семейного счастья
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияАлександр АлександровСергей МихалковВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния