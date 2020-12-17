https://ria.ru/20201217/gimn-1589748545.html

Путин назвал российский гимн объединяющим символом страны

Путин назвал российский гимн объединяющим символом страны

Российским гимн на музыку Александра Александрова был и остается объединяющим символом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:04

2020-12-17T17:04

2020-12-17T17:04

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

александр александров

сергей михалков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российским гимн на музыку Александра Александрова был и остается объединяющим символом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-конференции в четверг журналисты спросили у главы государства, считает ли он гимн России объединяющим символом страны."Ну, конечно. Он и был таким, таким и остался. Я всегда говорил, хочу повторить: мы с грязной водой никогда не должны выплескивать ребенка, мы должны чувствовать, что мы не Иваны, как у нас говорят, без имени и племени, мы должны брать самое лучшее и объединяющее. Эта музыка, она замечательная, шикарная, которую знала вся страна, почему мы должны от этого отказываться? Да, ситуация изменилась, текст мы поменяли, но, мне кажется, ничего страшного. Все произошло естественным образом, и это один из объединяющих страну символов", - сказал Путин.В 1944 году в СССР был официально введен гимн, авторами слов которого стали Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан, музыку написал Александр Александров. В 1977 году в СССР была принята новая конституция. Михалкову было поручено сделать новую редакцию текста, без упоминания Иосифа Сталина. После распада СССР в 1991 году гимном Российской Федерации стала мелодия Михаила Глинки без слов. Впоследствии был объявлен всероссийский конкурс на создание текста гимна, который так и не был утвержден. В 2000 году новый президент России Владимир Путин предложил вернуться к музыке Александрова. Сергей Михалков написал третью редакцию текста.

https://ria.ru/20201217/schaste-1589737243.html

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россия, александр александров, сергей михалков, владимир путин, общество