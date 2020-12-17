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В ОНК рассказали о пребывании Фургала в СИЗО
В ОНК рассказали о пребывании Фургала в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный за организацию убийств, постригся и выглядит помолодевшим, но жалуется на скуку, рассказала член... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:23
2020-12-17T09:23
2020-12-17T09:23
марина литвинович
сизо лефортово
сергей фургал
общественная наблюдательная комиссия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный за организацию убийств, постригся и выглядит помолодевшим, но жалуется на скуку, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.Правозащитница также рассказала, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от родственников. По ее словам, экс-губернатору на днях принесли письма, но оказалось, что это к нему вернулись те, что он сам писал пару месяцев назад.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/safronov-1589372789.html
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марина литвинович, сизо лефортово, сергей фургал, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край