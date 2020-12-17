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В ОНК рассказали о пребывании Фургала в СИЗО
В ОНК рассказали о пребывании Фургала в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный за организацию убийств, постригся и выглядит помолодевшим, но жалуется на скуку, рассказала член... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:23
2020-12-17T09:23
марина литвинович
сизо лефортово
сергей фургал
общественная наблюдательная комиссия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный за организацию убийств, постригся и выглядит помолодевшим, но жалуется на скуку, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.Правозащитница также рассказала, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от родственников. По ее словам, экс-губернатору на днях принесли письма, но оказалось, что это к нему вернулись те, что он сам писал пару месяцев назад.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
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марина литвинович, сизо лефортово, сергей фургал, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край

В ОНК рассказали о пребывании Фургала в СИЗО

09:23 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный за организацию убийств, постригся и выглядит помолодевшим, но жалуется на скуку, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
"Фургал постригся, выглядит хорошо, помолодевшим. Читает книгу Глеба Павловского "Ироническая империя", удивляется, как это такую книгу пропустили в СИЗО. Фургал всем передает пожелания добра и здоровья. Говорит нам, уходя: "Скучно тут… надоело", - написала она в Facebook.
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Правозащитница также рассказала, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от родственников. По ее словам, экс-губернатору на днях принесли письма, но оказалось, что это к нему вернулись те, что он сам писал пару месяцев назад.
Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
 
Марина ЛитвиновичСИЗО ЛефортовоСергей ФургалОбщественная наблюдательная комиссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваХабаровский край
 
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