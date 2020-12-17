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Пятый "Байкал бизнес форум" в Иркутске открылся в онлайн-формате

Пятый "Байкал бизнес форум" в Иркутске открылся в онлайн-формате

Пятый "Байкал бизнес форум" в Иркутске привлек к работе в онлайн-формате спикеров в области предпринимательства мирового и федерального уровней, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:03

2020-12-17T16:03

2020-12-17T16:03

иркутская область

игорь кобзев

ник вуйчич

иркутская область

иркутск

экономика

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ИРКУТСК, 17 дек – РИА Новости. Пятый "Байкал бизнес форум" в Иркутске привлек к работе в онлайн-формате спикеров в области предпринимательства мирового и федерального уровней, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области."В Иркутске начал работу пятый "Байкал бизнес форум". В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате. Это дало возможность привлечь к участию спикеров как федерального, так и мирового уровней, а также сделать площадку доступной для субъектов малого и среднего предпринимательства из отдаленных территорий Иркутской области", - говорится в сообщении.Хедлайнером "Байкал бизнес форума" стал известный австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. Он выступил по теме "Жизнь без границ". В рамках форума будут обсуждаться проблемные вопросы и передовые тренды ведения предпринимательской деятельности в новых условиях. Глава региона Игорь Кобзев, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, существенно повлияла на предпринимательскую деятельность."В этом году большой упор делается на вопросы развития бизнеса в постковидной эпохе. Правительство Иркутской области разработало и внедрило комплекс мер по поддержке бизнеса. Установлены налоговые льготы, перенесены сроки уплаты в региональный бюджет налогов на имущество организаций, транспортного налога, предоставляется возможность льготного кредитования бизнеса", - отметил Кобзев.Губернатор подчеркнул, что с июля этого года по льготной ставке предпринимателям выдано 42 займа на сумму более 110 миллионов рублей. При поддержке регионального гарантийного фонда привлечено кредитных средств на сумму 37,6 миллиона рублей.В рамках форума, который продлится два дня, состоялось подписание соглашения между правительством области и корпорацией "Синергия" о сотрудничестве по направлениям развития экономического и кадрового потенциала региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/distantsionka-1587236956.html

https://ria.ru/20201128/priangare-1586718365.html

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игорь кобзев, ник вуйчич, иркутская область, иркутск, экономика