https://ria.ru/20201217/format-1589656134.html
Путин начал пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия
Путин начал пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия
Президент РФ Владимир Путин начал итоговую пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия, которое включает в себя прямое общение с россиянами. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:31
2020-12-17T12:31
2020-12-17T12:31
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
центр международной торговли
вциом
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589652950_267:624:2798:2048_1920x0_80_0_0_c905eaabaa3e7c4c96560396436f4192.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал итоговую пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия, которое включает в себя прямое общение с россиянами.Мероприятие, как и было запланировано, началось в полдень (12.04 мск)."Мы сегодня проводим традиционную, завершающую пресс-конференцию этого года, но, поскольку условия с COVID-19 не дали возможности провести открытую линию, коллеги мои постарались совместить одно и второе мероприятие, вместе сделать хотя бы с элементами прямой линии с тем, чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались бы лучшим образом, эффективнее", - сказал Путин.После этого президент передал слово своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который модерирует общение.Из-за пандемии пресс-конференция проходит в этом году в новом формате. Большая часть журналистов будут задавать вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве, а также со специальных площадок в каждом из федеральных округов. В ЦМТ представителей СМИ разместили с учетом санитарных требований - на социальной дистанции в 1,5 метра. Журналистов попросили находиться в масках и своевременно их менять. Сам же президент находится в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Часть журналистов участвуют в пресс-конференции, находясь с ним в одном зале.Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда на мероприятие аккредитовались рекордные 1895 человек.Еще одним нововведением стало то, что общение будет проходить с элементами традиционной "прямой линии", которая в этом году не состоялась также из-за пандемии. Россияне могли написать свой вопрос или записать видео к пресс-конференции через специальное мобильное приложение "Москва-Путину".По данным опроса ВЦИОМ, пресс-конференция президента в этом году вызывает интерес у более чем 70% россиян, эта доля выше среди людей старшего возраста - 83% и среди женщин - 77%. Еще 28% ответили, что им не интересно выступление президента. Большинство из тех, кто так ответил, - мужчины (35%) и те, кто находится в возрастной категории 25-34 года - (39%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html
https://ria.ru/20201217/putin-1589637819.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589652950_420:380:2644:2048_1920x0_80_0_0_e26b15bc1b3f287b735a1aa327aea447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр международной торговли, вциом, владимир путин, москва
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
начал итоговую пресс-конференцию с объяснения формата мероприятия, которое включает в себя прямое общение с россиянами.
Мероприятие, как и было запланировано, началось в полдень (12.04 мск).
"Мы сегодня проводим традиционную, завершающую пресс-конференцию этого года, но, поскольку условия с COVID-19 не дали возможности провести открытую линию, коллеги мои постарались совместить одно и второе мероприятие, вместе сделать хотя бы с элементами прямой линии с тем, чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались бы лучшим образом, эффективнее", - сказал Путин.
После этого президент передал слово своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который модерирует общение.
Из-за пандемии пресс-конференция проходит в этом году в новом формате. Большая часть журналистов будут задавать вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли
в Москве
, а также со специальных площадок в каждом из федеральных округов. В ЦМТ представителей СМИ разместили с учетом санитарных требований - на социальной дистанции в 1,5 метра. Журналистов попросили находиться в масках и своевременно их менять. Сам же президент находится в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Часть журналистов участвуют в пресс-конференции, находясь с ним в одном зале.
Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда на мероприятие аккредитовались рекордные 1895 человек.
Еще одним нововведением стало то, что общение будет проходить с элементами традиционной "прямой линии", которая в этом году не состоялась также из-за пандемии. Россияне могли написать свой вопрос или записать видео к пресс-конференции через специальное мобильное приложение "Москва-Путину".
По данным опроса ВЦИОМ
, пресс-конференция президента в этом году вызывает интерес у более чем 70% россиян, эта доля выше среди людей старшего возраста - 83% и среди женщин - 77%. Еще 28% ответили, что им не интересно выступление президента. Большинство из тех, кто так ответил, - мужчины (35%) и те, кто находится в возрастной категории 25-34 года - (39%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.