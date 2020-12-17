Дегтярев выдал главам районов папки с "больными" вопросами от жителей
10:26 17.12.2020 (обновлено: 10:33 17.12.2020)
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раздал главам муниципалитетов "предновогодние" папки, собрав в них "болевые" вопросы жителей каждой территории, сообщает правительство региона.
По информации властей, Дегтярев подготовил для каждого участника совещания своеобразные "новогодние презенты": главы муниципальных образований края получили папки, в которых аккумулированы обращения граждан в соцсети Instagram.
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"Если люди пишут в мой аккаунт, это означает, что вопрос их очень волнует, но на местном уровне они его решить не могут, либо не верят, что без указания "сверху" что-то будет сделано… Это сигнал для исполнительной власти на местах", - объяснил врио губернатора.
Дегтярев напомнил, что во время его поездок по районам края главам муниципалитетов было дано более 200 поручений. Наибольшее их количество пришлось на Верхнебуреинский, Солнечный и Тугуро-Чумиканский районы. На сегодняшний день выполнены 99 из них, еще 109 остаются на контроле.