https://ria.ru/20201217/elka-1589624430.html

Дегтярев выдал главам районов папки с "больными" вопросами от жителей

Дегтярев выдал главам районов папки с "больными" вопросами от жителей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раздал главам муниципалитетов "предновогодние" папки, собрав в них "болевые" вопросы жителей каждой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:26

2020-12-17T10:26

2020-12-17T10:33

михаил дегтярев

солнечный

тугуро-чумиканский район

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раздал главам муниципалитетов "предновогодние" папки, собрав в них "болевые" вопросы жителей каждой территории, сообщает правительство региона.По информации властей, Дегтярев подготовил для каждого участника совещания своеобразные "новогодние презенты": главы муниципальных образований края получили папки, в которых аккумулированы обращения граждан в соцсети Instagram.Дегтярев напомнил, что во время его поездок по районам края главам муниципалитетов было дано более 200 поручений. Наибольшее их количество пришлось на Верхнебуреинский, Солнечный и Тугуро-Чумиканский районы. На сегодняшний день выполнены 99 из них, еще 109 остаются на контроле.

https://ria.ru/20201217/furgal-1589615932.html

солнечный

тугуро-чумиканский район

хабаровский край

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михаил дегтярев, солнечный, тугуро-чумиканский район, хабаровский край, общество