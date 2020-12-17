https://ria.ru/20201217/elka-1589608079.html

В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки

В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки

Новогоднюю елку нужно ставить в доме далеко от нагревательных приборов, чтобы она не загорелась, а украшения на праздничном дереве не должны быть... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T07:11

2020-12-17T07:11

2020-12-17T07:11

новый год—2021

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку нужно ставить в доме далеко от нагревательных приборов, чтобы она не загорелась, а украшения на праздничном дереве не должны быть легковоспламеняющимися, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.Гладилин отметил, что нельзя использовать открытый огонь вблизи ёлок, а также устанавливать на ветки ёлки свечи. Кроме того, опасно украшать елку легковоспламеняющимися предметами, например, бумажными.Так же, по словам Гладилина, не стоит забывать, что установленная в доме или офисе ёлка не должна препятствовать безопасному выходу в случае возникновения пожара.

https://ria.ru/20201216/elka-1589419722.html

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россия, алексей гладилин, москва, общество