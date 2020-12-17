В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку нужно ставить в доме далеко от нагревательных приборов, чтобы она не загорелась, а украшения на праздничном дереве не должны быть легковоспламеняющимися, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.
"Важно помнить, что ёлку нужно ставить максимально далеко от нагревательных приборов, а также каминов, печей, газовых или электрических плит. Ведь при нагревании воздуха вокруг этих приборов, может произойти так называемый эффект "самовоспламенения", когда под воздействием высокой температуры начинаются определённые химические процессы, которые приводят к выделению горючих газов и дальнейшему их воспламенению", - сказал он.
Гладилин отметил, что нельзя использовать открытый огонь вблизи ёлок, а также устанавливать на ветки ёлки свечи. Кроме того, опасно украшать елку легковоспламеняющимися предметами, например, бумажными.
Так же, по словам Гладилина, не стоит забывать, что установленная в доме или офисе ёлка не должна препятствовать безопасному выходу в случае возникновения пожара.