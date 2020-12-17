https://ria.ru/20201217/ekskursiya-1589814430.html
Воробьев поручил проверить экскурсию в пещеры, где заблудились дети
Воробьев поручил проверить экскурсию в пещеры, где заблудились дети
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести проверку, на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры Сьяны, где заблудились дети, и были ли РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:33
2020-12-17T22:33
2020-12-17T22:33
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести проверку, на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры Сьяны, где заблудились дети, и были ли соблюдены все меры безопасности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.В МЧС сообщили в четверг, что 10 человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. Позднее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пропавших детей нашли, в ГУ МЧС подтвердили эту информацию.Отмечается, что виновные, которые подвергли опасности жизни туристов, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы.
https://ria.ru/20201217/deti-1589811633.html
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия