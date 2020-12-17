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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/doplaty-1589661559.html
Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплаты
Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплаты
Президент РФ Владимир Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплат, а для больных с коронавирусом нет бесплатных лекарств, хотя деньги все... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:46
2020-12-17T13:15
рязанская область
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплат, а для больных с коронавирусом нет бесплатных лекарств, хотя деньги все регионы получили.Говоря о Рязанской области, откуда пришло обращение с жалобами на отсутствие бесплатных лекарств, президент заявил, что деньги из федерального бюджета в область перечислены, "почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты - непонятно"."Обязательно с этим будем разбираться. Порядок получения лекарств должен быть такой – это обращение в поликлинику, в поликлинике должен быть подтвержден соответствующий диагноз и выданы необходимые лекарственные препараты", - заключил Путин. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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рязанская область, владимир путин, общество

Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплаты

12:46 17.12.2020 (обновлено: 13:15 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплат, а для больных с коронавирусом нет бесплатных лекарств, хотя деньги все регионы получили.
"Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены, и которые связаны с закупкой средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с COVID. И пять миллиардов, даже чуть, больше выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому", - заявил Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
Говоря о Рязанской области, откуда пришло обращение с жалобами на отсутствие бесплатных лекарств, президент заявил, что деньги из федерального бюджета в область перечислены, "почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты - непонятно".
"Обязательно с этим будем разбираться. Порядок получения лекарств должен быть такой – это обращение в поликлинику, в поликлинике должен быть подтвержден соответствующий диагноз и выданы необходимые лекарственные препараты", - заключил Путин.
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Рязанская областьВладимир ПутинОбщество
 
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