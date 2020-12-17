https://ria.ru/20201217/doplaty-1589661559.html

Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплаты

Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплаты

Президент РФ Владимир Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплат, а для больных с коронавирусом нет бесплатных лекарств, хотя деньги все... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:46

2020-12-17T12:46

2020-12-17T13:15

рязанская область

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплат, а для больных с коронавирусом нет бесплатных лекарств, хотя деньги все регионы получили.Говоря о Рязанской области, откуда пришло обращение с жалобами на отсутствие бесплатных лекарств, президент заявил, что деньги из федерального бюджета в область перечислены, "почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты - непонятно"."Обязательно с этим будем разбираться. Порядок получения лекарств должен быть такой – это обращение в поликлинику, в поликлинике должен быть подтвержден соответствующий диагноз и выданы необходимые лекарственные препараты", - заключил Путин. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201204/mediki-1587618167.html

рязанская область

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рязанская область, владимир путин, общество