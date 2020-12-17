Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплаты
12:46 17.12.2020 (обновлено: 13:15 17.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплат, а для больных с коронавирусом нет бесплатных лекарств, хотя деньги все регионы получили.
"Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены, и которые связаны с закупкой средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с COVID. И пять миллиардов, даже чуть, больше выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому", - заявил Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
Говоря о Рязанской области, откуда пришло обращение с жалобами на отсутствие бесплатных лекарств, президент заявил, что деньги из федерального бюджета в область перечислены, "почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты - непонятно".
"Обязательно с этим будем разбираться. Порядок получения лекарств должен быть такой – это обращение в поликлинику, в поликлинике должен быть подтвержден соответствующий диагноз и выданы необходимые лекарственные препараты", - заключил Путин.
4 декабря, 10:07Медикам, переезжающим в закрытые города, выплатят компенсации