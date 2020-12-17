https://ria.ru/20201217/donbass-1589720507.html

Донбассу нужна помощь и прямое сотрудничество с Россией, заявили в ЛНР

Донбассу нужна помощь и прямое сотрудничество с Россией, заявили в ЛНР

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в помощи Российской Федерации и прямом сотрудничестве с ней, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:42

2020-12-17T15:42

2020-12-17T15:42

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

донбасс

владимир путин

в мире

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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в помощи Российской Федерации и прямом сотрудничестве с ней, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку."Донбассу помощь России необходима. Необходимо прямое сотрудничество, которое дало бы толчок экономике республик. Позволило бы нашей экспортноориентированной экономике получить доступ к рынкам, восстановить рабочие места и построить кооперацию с российскими субъектами экономики. Это бы существенно улучшило и настроение людей в Донбассе, и усилило бы позиции в переговорах с украинской стороной", - заявил Мирошник.

https://ria.ru/20201217/donbass-1589676889.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, родион мирошник, донбасс, владимир путин, в мире