https://ria.ru/20201217/donbass-1589720507.html
Донбассу нужна помощь и прямое сотрудничество с Россией, заявили в ЛНР
Донбассу нужна помощь и прямое сотрудничество с Россией, заявили в ЛНР
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в помощи Российской Федерации и прямом сотрудничестве с ней, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:42
2020-12-17T15:42
2020-12-17T15:42
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
донбасс
владимир путин
в мире
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в помощи Российской Федерации и прямом сотрудничестве с ней, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку."Донбассу помощь России необходима. Необходимо прямое сотрудничество, которое дало бы толчок экономике республик. Позволило бы нашей экспортноориентированной экономике получить доступ к рынкам, восстановить рабочие места и построить кооперацию с российскими субъектами экономики. Это бы существенно улучшило и настроение людей в Донбассе, и усилило бы позиции в переговорах с украинской стороной", - заявил Мирошник.
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донбасс
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, родион мирошник, донбасс, владимир путин, в мире