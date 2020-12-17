https://ria.ru/20201217/donbass-1589688118.html

Путин оценил вклад властей Украины в урегулирование в Донбассе

Путин оценил вклад властей Украины в урегулирование в Донбассе

Власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе, ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:03

2020-12-17T14:03

2020-12-17T14:03

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе, ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, прошел обмен удерживаемыми лицами", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути дела в плане политического урегулирования", - подчеркнул российский президент.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/donbass-1589586379.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, украина, в мире