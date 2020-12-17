Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/donbass-1589688118.html
Путин оценил вклад властей Украины в урегулирование в Донбассе
Путин оценил вклад властей Украины в урегулирование в Донбассе
Власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе, ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:03
2020-12-17T14:03
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148019/10/1480191024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f64f1386964383a9c85c04f980106779.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе, ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, прошел обмен удерживаемыми лицами", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути дела в плане политического урегулирования", - подчеркнул российский президент.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201216/donbass-1589586379.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148019/10/1480191024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94f1b5ef4c1d3c57135434132279bd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, украина, в мире

Путин оценил вклад властей Украины в урегулирование в Донбассе

14:03 17.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе, ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, прошел обмен удерживаемыми лицами", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
"Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути дела в плане политического урегулирования", - подчеркнул российский президент.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 21:57
Грызлов обвинил Украину в несоблюдении режима прекращения огня в Донбассе
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния