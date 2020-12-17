Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса
13:29 17.12.2020 (обновлено: 14:14 17.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", - сказал Путин на большой пресс-конференции
По его словам, "это касается и поддержания производства, решений социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера". "Будем двигаться спокойно по этому направлению. Мы, без всяких сомнений, понимаем всю сложность ситуации, которая сложилась в Донбассе", - подчеркнул Путин.
Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, срок в значительной степени зависит от властей Украины, считает Путин.
"На мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет, вопрос в том, когда. Это в значительной степени зависит от украинских сегодняшних властей", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
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