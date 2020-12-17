https://ria.ru/20201217/donbass-1589676889.html

Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса

Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса

Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:29

2020-12-17T13:29

2020-12-17T14:14

владимир путин

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

донбасс

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия продолжит помогать Донбассу и будет наращивать такую поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, "это касается и поддержания производства, решений социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера". "Будем двигаться спокойно по этому направлению. Мы, без всяких сомнений, понимаем всю сложность ситуации, которая сложилась в Донбассе", - подчеркнул Путин.Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, срок в значительной степени зависит от властей Украины, считает Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

донбасс

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, донбасс, в мире