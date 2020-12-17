https://ria.ru/20201217/donbass-1589643845.html
В ДНР заявили о ежедневном ухудшении ситуации на линии соприкосновения
В ДНР заявили о ежедневном ухудшении ситуации на линии соприкосновения
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:48
2020-12-17T11:48
2020-12-17T11:48
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148710/42/1487104269_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_9a566435511597d9a95abbde9251deb8.jpg
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о ежедневном ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.В ведомстве напомнили, что в среду вечером южная часть ДНР подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков. По территории республики было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров. Однако, по данным представительства, жертв в результате обстрела минувшим вечером удалось избежать."Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, тенденция к эскалации сохраняется и усиливается с каждым днем. Нарастающая агрессия ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) должна быть остановлена любыми методами во избежание дальнейших последствий – жертв (среди) мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.По его словам, украинские силовики продолжают инженерные работы на своих позициях, что является нарушением договоренностей о перемирии в регионе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201216/donbass-1589582537.html
https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148710/42/1487104269_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ba31fde70c856257539e7817cd1fb2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости.
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о ежедневном ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
.
В ведомстве напомнили, что в среду вечером южная часть ДНР подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков. По территории республики было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров. Однако, по данным представительства, жертв в результате обстрела минувшим вечером удалось избежать.
"Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, тенденция к эскалации сохраняется и усиливается с каждым днем. Нарастающая агрессия ВФУ (вооруженных формирований Украины
- ред.) должна быть остановлена любыми методами во избежание дальнейших последствий – жертв (среди) мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК
журналистам.
По его словам, украинские силовики продолжают инженерные работы на своих позициях, что является нарушением договоренностей о перемирии в регионе.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.