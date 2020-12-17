https://ria.ru/20201217/donbass-1589643845.html

В ДНР заявили о ежедневном ухудшении ситуации на линии соприкосновения

В ДНР заявили о ежедневном ухудшении ситуации на линии соприкосновения

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:48

2020-12-17T11:48

2020-12-17T11:48

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о ежедневном ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.В ведомстве напомнили, что в среду вечером южная часть ДНР подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков. По территории республики было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров. Однако, по данным представительства, жертв в результате обстрела минувшим вечером удалось избежать."Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, тенденция к эскалации сохраняется и усиливается с каждым днем. Нарастающая агрессия ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) должна быть остановлена любыми методами во избежание дальнейших последствий – жертв (среди) мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.По его словам, украинские силовики продолжают инженерные работы на своих позициях, что является нарушением договоренностей о перемирии в регионе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201216/donbass-1589582537.html

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

донбасс

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире