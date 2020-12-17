https://ria.ru/20201217/dolina-1589486268.html

В Красноярском крае появится технологическая долина

В Красноярском крае появится технологическая долина

Промышленный кластер с различными видами производств и особыми налоговыми условиями для предпринимателей начнет работу в Красноярском крае со следующего года. В РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:01

хорошие новости

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красноярский край

технологии

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Промышленный кластер с различными видами производств и особыми налоговыми условиями для предпринимателей начнет работу в Красноярском крае со следующего года. В рамках проекта планируется наладить глубокую переработку алюминия, выпуск технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также запустить ряд машиностроительных предприятий.Правительство региона уже заключило соглашения с пятью компаниями, которые реализуют ряд инвестиционных проектов на общую сумму 16,1 млрд рублей.Три из них вошли в алюминиевый кластер, который подразумевает создание прокатного производства, выпуск широкого профиля и колесных дисков. Другие три проекта касаются машиностроения. Реализация этих проектов позволит к 2030 году сформировать не менее 1300 рабочих мест, сообщается на официальном портале Красноярского края.Проект уже получил одобрение межведомственной рабочей группы при правительстве РФ.Всего в рамках первой очереди создания особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" до 2030 года планируется реализовать восемь инвестиционных проектов на сумму 18,6 млрд рублей.Статус особой экономической зоны позволяет предоставить определенные налоговые послабления резидентам. Помимо этого формирование необходимой инфраструктуры происходит за счет инвесторов и краевых средств."Над проектом создания ОЭЗ мы работали достаточно давно. Несмотря на сложный для всего мира период, связанный с пандемией, мы продолжаем работать над реализацией долгосрочных проектов, стратегически важных и для края, и для России. Мы уже обсуждаем дальнейшие планы по развитию ОЭЗ. Убежден, что создаваемая в Красноярске особая экономическая зона станет хорошим примером и образцовой моделью", – заявил глава региона Александр Усс.

https://ria.ru/20201002/krasnoyarsk-1578105177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, красноярский край, технологии