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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html
СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны
СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны
СВР опубликовала архивные материалы, которые касаются ключевых событий Второй мировой войны. С ними можно ознакомиться в сборнике "Служба внешней разведки... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:57
2020-12-17T13:00
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СВР опубликовала архивные материалы, которые касаются ключевых событий Второй мировой войны. С ними можно ознакомиться в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства".Директор СВР Сергей Нарышкин представил сборник на выставке "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее", которая открылась в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.Уникальность книги состоит в том, что в ней впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство документов впервые вводятся в научный оборот.В сборнике, в частности, приведены новые документы о подготовке гитлеровской агрессии против СССР, о позиции Японии относительно вступления в войну с Советским Союзом, о перспективах открытия союзниками Второго фронта, о сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, о планах Вашингтона и Лондона в отношении послевоенного миропорядка и сдерживания Москвы.В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом пытаются исказить историю Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные конъюнктурные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20201111/polsha-1584054830.html
https://ria.ru/20200901/voyna-1576530975.html
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россия, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность

СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны

10:57 17.12.2020 (обновлено: 13:00 17.12.2020)
 
© AP PhotoВторжение немецкой армии в Польшу
Вторжение немецкой армии в Польшу - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СВР опубликовала архивные материалы, которые касаются ключевых событий Второй мировой войны. С ними можно ознакомиться в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства".
Директор СВР Сергей Нарышкин представил сборник на выставке "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее", которая открылась в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Жители города Познань приветствуют советских воинов-освободителей - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 11:03
Историк рассказал, как Варшава ретуширует события кануна Второй мировой
Уникальность книги состоит в том, что в ней впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство документов впервые вводятся в научный оборот.
В сборнике, в частности, приведены новые документы о подготовке гитлеровской агрессии против СССР, о позиции Японии относительно вступления в войну с Советским Союзом, о перспективах открытия союзниками Второго фронта, о сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, о планах Вашингтона и Лондона в отношении послевоенного миропорядка и сдерживания Москвы.
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки
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© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРАнглия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
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Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки
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© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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© Фото : Пресс-бюро СВР
1 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
2 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
3 из 6
Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
4 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
6 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом пытаются исказить историю Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные конъюнктурные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.
1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 01:0875 лет Великой Победы
Вторая мировая война (1939-1945)
 
75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
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