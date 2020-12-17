СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны
10:57 17.12.2020 (обновлено: 13:00 17.12.2020)
© AP PhotoВторжение немецкой армии в Польшу
© AP Photo
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СВР опубликовала архивные материалы, которые касаются ключевых событий Второй мировой войны. С ними можно ознакомиться в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства".
Директор СВР Сергей Нарышкин представил сборник на выставке "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее", которая открылась в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.
Уникальность книги состоит в том, что в ней впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство документов впервые вводятся в научный оборот.
В сборнике, в частности, приведены новые документы о подготовке гитлеровской агрессии против СССР, о позиции Японии относительно вступления в войну с Советским Союзом, о перспективах открытия союзниками Второго фронта, о сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, о планах Вашингтона и Лондона в отношении послевоенного миропорядка и сдерживания Москвы.
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© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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© Фото : Пресс-бюро СВР
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Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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© Фото : Пресс-бюро СВР
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
1 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
2 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
3 из 6
Англия начала искажать историю Второй мировой войны еще весной 1945 года
© Фото : Пресс-бюро СВР
4 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
5 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
6 из 6
Рассекреченный документ разведки
© Фото : Пресс-бюро СВР
В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом пытаются исказить историю Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные конъюнктурные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.
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