https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны

СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны

СВР опубликовала архивные материалы, которые касаются ключевых событий Второй мировой войны. С ними можно ознакомиться в сборнике "Служба внешней разведки... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:57

2020-12-17T10:57

2020-12-17T13:00

75 лет великой победы

россия

вторая мировая война (1939-1945)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СВР опубликовала архивные материалы, которые касаются ключевых событий Второй мировой войны. С ними можно ознакомиться в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства".Директор СВР Сергей Нарышкин представил сборник на выставке "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее", которая открылась в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.Уникальность книги состоит в том, что в ней впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство документов впервые вводятся в научный оборот.В сборнике, в частности, приведены новые документы о подготовке гитлеровской агрессии против СССР, о позиции Японии относительно вступления в войну с Советским Союзом, о перспективах открытия союзниками Второго фронта, о сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, о планах Вашингтона и Лондона в отношении послевоенного миропорядка и сдерживания Москвы.В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что за рубежом пытаются исказить историю Второй мировой войны, причем это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты, преследующие свои сиюминутные конъюнктурные политические цели. Россия будет защищать историческую правду, в том числе раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20201111/polsha-1584054830.html

https://ria.ru/20200901/voyna-1576530975.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность