https://ria.ru/20201217/doklad-1589609847.html

Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы

Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы

Разведывательное сообщество США отложит публикацию доклада, посвященного иностранному влиянию на президентские выборы в стране, на фоне споров о том, пытался ли РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T07:54

2020-12-17T07:54

2020-12-17T07:54

москва

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

китай

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разведывательное сообщество США отложит публикацию доклада, посвященного иностранному влиянию на президентские выборы в стране, на фоне споров о том, пытался ли влиять на них Китай, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.Отмечается, что публикация доклада ожидалась в пятницу, однако, как отметили источники, внутри разведывательного сообщества существует спор вокруг того, что следует в него включать. Согласно источникам, ряд высокопоставленных аналитиков разведки считают, что Китай пытался повлиять на выборы в США, однако другие считают иначе.Ранее Рэтклифф заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США. В октябре он утверждал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки России и Ирана, которые якобы пытаются повлиять на выборы.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.

https://ria.ru/20201216/dezinformatsiya-1589581664.html

москва

китай

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дональд трамп, джо байден, китай, иран, сша, в мире