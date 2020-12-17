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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201217/doklad-1589609847.html
Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
Разведывательное сообщество США отложит публикацию доклада, посвященного иностранному влиянию на президентские выборы в стране, на фоне споров о том, пытался ли РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:54
2020-12-17T07:54
москва
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
китай
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разведывательное сообщество США отложит публикацию доклада, посвященного иностранному влиянию на президентские выборы в стране, на фоне споров о том, пытался ли влиять на них Китай, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.Отмечается, что публикация доклада ожидалась в пятницу, однако, как отметили источники, внутри разведывательного сообщества существует спор вокруг того, что следует в него включать. Согласно источникам, ряд высокопоставленных аналитиков разведки считают, что Китай пытался повлиять на выборы в США, однако другие считают иначе.Ранее Рэтклифф заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США. В октябре он утверждал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки России и Ирана, которые якобы пытаются повлиять на выборы.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
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китай
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москва, дональд трамп, джо байден, китай, иран, сша, в мире

Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы

07:54 17.12.2020
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники поствыборных протестов в штате Орегон
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разведывательное сообщество США отложит публикацию доклада, посвященного иностранному влиянию на президентские выборы в стране, на фоне споров о том, пытался ли влиять на них Китай, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Отмечается, что публикация доклада ожидалась в пятницу, однако, как отметили источники, внутри разведывательного сообщества существует спор вокруг того, что следует в него включать. Согласно источникам, ряд высокопоставленных аналитиков разведки считают, что Китай пытался повлиять на выборы в США, однако другие считают иначе.
"Сегодня днем кадровые сотрудники разведки сообщили директору национальной разведки (Джону Рэтклиффу – ред.), что разведывательное сообщество не встретится 18 декабря – в крайний срок, установленный исполнительным указом и конгрессом, чтобы предоставить секретную оценку разведывательного сообщества касательно иностранных угроз выборам в США 2020 года", - сообщила телеканалу помощник директора национальной разведки.
Ранее Рэтклифф заявил, что у "иностранных противников" не было возможности повлиять на результаты выборов в США. В октябре он утверждал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки России и Ирана, которые якобы пытаются повлиять на выборы.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
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