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https://ria.ru/20201217/dezinformatsiya-1589601868.html
Twitter пообещал удалять дезинформацию про вакцины от коронавируса
Twitter пообещал удалять дезинформацию про вакцины от коронавируса
Соцсеть Twitter заявила в среду, что будет впредь удалять ложную информацию, касающуюся вакцин от коронавируса. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:02
2020-12-17T02:04
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
вашингтон
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в мире
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Соцсеть Twitter заявила в среду, что будет впредь удалять ложную информацию, касающуюся вакцин от коронавируса.В настоящее время удаляются твиты, где, с точки зрения соцсети, есть дезинформация о природе вируса и его распространения, эффективности мер защиты, официальных ограничительных мерах, рисках для здоровья.Уточняется, что со следующей недели будут удаляться твиты, включающие утверждения, что вакцинация используется "для намеренного вреда или контроля над населением". Также удалению будут подлежать "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и "ложные заявления, что COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны".В начале 2021 года компания станет отмечать твиты, которые "продвигают необоснованные слухи, спорные заявления или неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, twitter, в мире

Twitter пообещал удалять дезинформацию про вакцины от коронавируса

02:02 17.12.2020 (обновлено: 02:04 17.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerИспытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Соцсеть Twitter заявила в среду, что будет впредь удалять ложную информацию, касающуюся вакцин от коронавируса.
В настоящее время удаляются твиты, где, с точки зрения соцсети, есть дезинформация о природе вируса и его распространения, эффективности мер защиты, официальных ограничительных мерах, рисках для здоровья.
Уточняется, что со следующей недели будут удаляться твиты, включающие утверждения, что вакцинация используется "для намеренного вреда или контроля над населением". Также удалению будут подлежать "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и "ложные заявления, что COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны".
В начале 2021 года компания станет отмечать твиты, которые "продвигают необоснованные слухи, спорные заявления или неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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