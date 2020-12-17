https://ria.ru/20201217/deti-1589811633.html
Власти рассказали о состоянии найденных в пещерах детей
Власти рассказали о состоянии найденных в пещерах детей
Дети, которых нашли в пещерах Сьяны в подмосковном Домодедово, в медицинской и психологической помощи не нуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:52
2020-12-17T21:52
2020-12-17T21:59
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Дети, которых нашли в пещерах Сьяны в подмосковном Домодедово, в медицинской и психологической помощи не нуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.В МЧС сообщили в четверг, что 10 спортсменов, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. Позднее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пропавших детей нашли, в ГУ МЧС подтвердили эту информацию.
https://ria.ru/20201203/propavshaya-1587446374.html
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, московская область (подмосковье), происшествия