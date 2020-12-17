https://ria.ru/20201217/deti-1589811633.html

Власти рассказали о состоянии найденных в пещерах детей

Власти рассказали о состоянии найденных в пещерах детей

Дети, которых нашли в пещерах Сьяны в подмосковном Домодедово, в медицинской и психологической помощи не нуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:52

2020-12-17T21:52

2020-12-17T21:59

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Дети, которых нашли в пещерах Сьяны в подмосковном Домодедово, в медицинской и психологической помощи не нуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.В МЧС сообщили в четверг, что 10 спортсменов, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. Позднее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пропавших детей нашли, в ГУ МЧС подтвердили эту информацию.

https://ria.ru/20201203/propavshaya-1587446374.html

россия

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, московская область (подмосковье), происшествия