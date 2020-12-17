https://ria.ru/20201217/deputat-1589606338.html

Южно-сахалинский депутат объяснила призыв "учить детей пить"

Южно-сахалинский депутат объяснила призыв "учить детей пить"

Депутат Южно-Сахалинской городской думы Майя Кириллова рассказала РИА Новости в четверг, что ее слова о необходимости учить детей пить были вырваны из контекста РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T05:43

2020-12-17T05:43

2020-12-17T08:29

южно-сахалинск

сахалинская область

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек — РИА Новости. Депутат Южно-Сахалинской городской думы Майя Кириллова рассказала РИА Новости в четверг, что ее слова о необходимости учить детей пить были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.Ранее местные СМИ сообщили, что на заседании Южно-Сахалинской городской думы, где обсуждался вопрос переноса алкомаркетов на расстояние от школ, Кириллова заявила, что нужно не "кошмарить" бизнес, а учить детей пить.По словам депутата, если об этом говорить с детьми и воспитывать в них культуру поведения с алкоголем, проблем с тем, где находится алкомаркет, не будет.По ее информации, в будущем году впервые в бюджет Южно-Сахалинска поступит больше средств от внутренних налогов, чем дотаций из областной казны. В таких условиях тем более нельзя давить на бизнес, подчеркнула депутат."Вопрос, кстати, поднимался не об алкомаркетах как таковых, а о смешанных магазинах, в которых продается в том числе и алкоголь. У нас есть закон, который не позволяет детям продавать алкоголь, мы почему-то об этом забываем и пытаемся сейчас, прикрывшись заботой о детях, пропиариться. Но это неправильно", - сказала Кириллова.Согласно предыдущему решению гордумы стационарный объект торговли, в котором ведется розничная продажа алкоголя, должен находиться не ближе 50 метров от входа в детские, образовательные, медицинские организации, а также объекты спорта, на вокзал и в аэропорт.Согласно последним данным исследований РИА Новости, Сахалинская область входит в число регионов России с наибольшей приверженностью вредным привычкам, занимает в этом рейтинге второе место в стране. В регионе не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.

https://ria.ru/20201130/alkogolizm-1587065398.html

https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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южно-сахалинск, сахалинская область, общество