https://ria.ru/20201217/deputat-1589606338.html
Южно-сахалинский депутат объяснила призыв "учить детей пить"
Южно-сахалинский депутат объяснила призыв "учить детей пить"
Депутат Южно-Сахалинской городской думы Майя Кириллова рассказала РИА Новости в четверг, что ее слова о необходимости учить детей пить были вырваны из контекста РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T05:43
2020-12-17T05:43
2020-12-17T08:29
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек — РИА Новости. Депутат Южно-Сахалинской городской думы Майя Кириллова рассказала РИА Новости в четверг, что ее слова о необходимости учить детей пить были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.Ранее местные СМИ сообщили, что на заседании Южно-Сахалинской городской думы, где обсуждался вопрос переноса алкомаркетов на расстояние от школ, Кириллова заявила, что нужно не "кошмарить" бизнес, а учить детей пить.По словам депутата, если об этом говорить с детьми и воспитывать в них культуру поведения с алкоголем, проблем с тем, где находится алкомаркет, не будет.По ее информации, в будущем году впервые в бюджет Южно-Сахалинска поступит больше средств от внутренних налогов, чем дотаций из областной казны. В таких условиях тем более нельзя давить на бизнес, подчеркнула депутат."Вопрос, кстати, поднимался не об алкомаркетах как таковых, а о смешанных магазинах, в которых продается в том числе и алкоголь. У нас есть закон, который не позволяет детям продавать алкоголь, мы почему-то об этом забываем и пытаемся сейчас, прикрывшись заботой о детях, пропиариться. Но это неправильно", - сказала Кириллова.Согласно предыдущему решению гордумы стационарный объект торговли, в котором ведется розничная продажа алкоголя, должен находиться не ближе 50 метров от входа в детские, образовательные, медицинские организации, а также объекты спорта, на вокзал и в аэропорт.Согласно последним данным исследований РИА Новости, Сахалинская область входит в число регионов России с наибольшей приверженностью вредным привычкам, занимает в этом рейтинге второе место в стране. В регионе не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.
https://ria.ru/20201130/alkogolizm-1587065398.html
https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html
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южно-сахалинск, сахалинская область, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек — РИА Новости. Депутат Южно-Сахалинской городской думы Майя Кириллова рассказала РИА Новости в четверг, что ее слова о необходимости учить детей пить были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.
Ранее местные СМИ сообщили, что на заседании Южно-Сахалинской городской думы, где обсуждался вопрос переноса алкомаркетов на расстояние от школ, Кириллова заявила, что нужно не "кошмарить" бизнес, а учить детей пить.
"Высказывание мое было вырвано из контекста моей большой эмоциональной речи. Это была моя четкая позиция, и я ее пыталась донести до наших депутатов. Есть торговые точки, которые мы сегодня пытаемся подвинуть еще на 12 метров, даже давая им разбег в пять лет, мы понимаем, что ставим их на платформу нестабильности, грубо говоря, мы их кошмарим. Вместо того, чтобы заниматься ненужной и вредной, я считаю, для нашего города работой, надо воспитывать детей, заниматься их досугом, объяснять, что такое алкоголь, с какого возраста его нужно принимать, какие алкогольные напитки можно принимать, какие категорически нельзя, воспитывать культуру употребления алкоголя. Говорить о том, что мы не пьем, ну, это неправильно и лицемерно", - сказала Кириллова.
По словам депутата, если об этом говорить с детьми и воспитывать в них культуру поведения с алкоголем, проблем с тем, где находится алкомаркет, не будет.
По ее информации, в будущем году впервые в бюджет Южно-Сахалинска поступит больше средств от внутренних налогов, чем дотаций из областной казны. В таких условиях тем более нельзя давить на бизнес, подчеркнула депутат.
"Вопрос, кстати, поднимался не об алкомаркетах как таковых, а о смешанных магазинах, в которых продается в том числе и алкоголь. У нас есть закон, который не позволяет детям продавать алкоголь, мы почему-то об этом забываем и пытаемся сейчас, прикрывшись заботой о детях, пропиариться. Но это неправильно", - сказала Кириллова.
Согласно предыдущему решению гордумы стационарный объект торговли, в котором ведется розничная продажа алкоголя, должен находиться не ближе 50 метров от входа в детские, образовательные, медицинские организации, а также объекты спорта, на вокзал и в аэропорт.
Согласно последним данным исследований РИА Новости, Сахалинская область
входит в число регионов России с наибольшей приверженностью вредным привычкам, занимает в этом рейтинге второе место в стране. В регионе не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.