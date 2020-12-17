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Кадыров назвал санкции против Чечни маразмом
Кадыров назвал санкции против Чечни маразмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Запад предвзято относится к Чечне и объявляя санкции даже против случайных людей из его окружения, детей, компаний и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:08
2020-12-17T22:08
ахмат кадыров (политик)
владимир путин
рамзан кадыров
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сша
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Запад предвзято относится к Чечне и объявляя санкции даже против случайных людей из его окружения, детей, компаний и лошадей доходит до маразма.В ходе большой конференции президента РФ Владимира Путина журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.Он подчеркнул, что очень хладнокровно относится к западным санкциям, но в то же время ему интересно исходя из каких критериев в список включены благотворительная и спортивные организации, его супруга и дети, хотя никто из перечисленных "даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней".Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.
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ахмат кадыров (политик), владимир путин, рамзан кадыров, великобритания, сша, в мире

Кадыров назвал санкции против Чечни маразмом

22:08 17.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Запад предвзято относится к Чечне и объявляя санкции даже против случайных людей из его окружения, детей, компаний и лошадей доходит до маразма.
В ходе большой конференции президента РФ Владимира Путина журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.

"Мы знаем, что в эти санкционные списки попадал и ряд других губернаторов, но вот такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, еще не было. В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека (за то, что близок к окружению Кадырова), детей, компаний и даже лошадей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что очень хладнокровно относится к западным санкциям, но в то же время ему интересно исходя из каких критериев в список включены благотворительная и спортивные организации, его супруга и дети, хотя никто из перечисленных "даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней".
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:03
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.
 
Ахмат Кадыров (политик)Владимир ПутинРамзан КадыровВеликобританияСШАВ мире
 
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