https://ria.ru/20201217/chechnya-1589812775.html

Кадыров назвал санкции против Чечни маразмом

Кадыров назвал санкции против Чечни маразмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Запад предвзято относится к Чечне и объявляя санкции даже против случайных людей из его окружения, детей, компаний и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T22:08

2020-12-17T22:08

2020-12-17T22:08

ахмат кадыров (политик)

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Запад предвзято относится к Чечне и объявляя санкции даже против случайных людей из его окружения, детей, компаний и лошадей доходит до маразма.В ходе большой конференции президента РФ Владимира Путина журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.Он подчеркнул, что очень хладнокровно относится к западным санкциям, но в то же время ему интересно исходя из каких критериев в список включены благотворительная и спортивные организации, его супруга и дети, хотя никто из перечисленных "даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней".Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

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ахмат кадыров (политик), владимир путин, рамзан кадыров, великобритания, сша, в мире