https://ria.ru/20201217/chechnya-1589721475.html

Путин уверен, что вся Чечня скоро будет выглядеть как Грозный

Путин уверен, что вся Чечня скоро будет выглядеть как Грозный

Чечня под руководством Рамзана Кадырова развивается достаточно быстро и вскоре все города республики будут выглядеть как ее столица - Грозный, считает президент РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:45

2020-12-17T15:45

2020-12-17T16:09

рамзан кадыров

политика

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

грозный

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Чечня под руководством Рамзана Кадырова развивается достаточно быстро и вскоре все города республики будут выглядеть как ее столица - Грозный, считает президент РФ Владимир Путин.В ходе большой конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/chechnya-1589617179.html

грозный

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рамзан кадыров, политика, владимир путин, грозный