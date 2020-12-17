Путин уверен, что вся Чечня скоро будет выглядеть как Грозный
15:45 17.12.2020 (обновлено: 16:09 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Чечня под руководством Рамзана Кадырова развивается достаточно быстро и вскоре все города республики будут выглядеть как ее столица - Грозный, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе большой конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.
"Россия - самодостаточная страна, чеченский народ - тоже. Чечня развивается, несмотря на тяжелые раны середины 90-х годов, развивается достаточно быстро под руководством новой команды - достаточно молодой команды. Я хорошо знаю Рамзана Ахматовича, вся его жизнь посвящена чеченскому народу и России. Поэтому я желаю ему и всем вам всего самого доброго, уверен, что вся Чечня будет выглядеть так, как сегодня выглядит Грозный", - сказал Путин.