Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто - агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом.
"Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный. У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях – в Киргизстане, в Таджикистане, в Сирии. У другой стороны – я имею в виду Соединенные Штаты – по всему миру огромная сеть. У нас знаете сколько военный бюджет? 46 миллиардов. В Великобритании – больше намного, в США – 770 миллиардов. Россия по военным расходам шестое место в мире занимает", - сказал Путин.
По его словам, военная инфраструктура НАТО приближается к границам России. "Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют наши угрозы. Потом наши коллеги вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности – это мы что ли вышли? Нет, это наши партнеры вышил американские. Соответствующим образом мы сказали – хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такого оружия до тех пор, пока американское оружие не появится в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из Договора по открытом небу – нам что делать то?" - сказал президент.
"Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать?" - отметил Путин.
Глава государства напомнил, что сейчас есть угроза прекращения договора СНВ. "Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений. Мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры по тому, что делать и как жить дальше", - указал он.