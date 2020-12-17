https://ria.ru/20201217/byudzhety-1589730926.html

Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании

Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании

США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто - агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:12

2020-12-17T16:12

2020-12-17T16:12

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

нато

владимир путин

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто - агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом."Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный. У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях – в Киргизстане, в Таджикистане, в Сирии. У другой стороны – я имею в виду Соединенные Штаты – по всему миру огромная сеть. У нас знаете сколько военный бюджет? 46 миллиардов. В Великобритании – больше намного, в США – 770 миллиардов. Россия по военным расходам шестое место в мире занимает", - сказал Путин.По его словам, военная инфраструктура НАТО приближается к границам России. "Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют наши угрозы. Потом наши коллеги вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности – это мы что ли вышли? Нет, это наши партнеры вышил американские. Соответствующим образом мы сказали – хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такого оружия до тех пор, пока американское оружие не появится в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из Договора по открытом небу – нам что делать то?" - сказал президент."Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать?" - отметил Путин.Глава государства напомнил, что сейчас есть угроза прекращения договора СНВ. "Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений. Мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры по тому, что делать и как жить дальше", - указал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/rossiya-1589716775.html

https://ria.ru/20201217/snv-3-1589728872.html

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великобритания

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россия, нато, владимир путин, великобритания, сша, в мире