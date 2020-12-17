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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/byudzhety-1589730926.html
Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании
Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании
США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто - агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:12
2020-12-17T16:12
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
нато
владимир путин
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто - агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом."Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный. У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях – в Киргизстане, в Таджикистане, в Сирии. У другой стороны – я имею в виду Соединенные Штаты – по всему миру огромная сеть. У нас знаете сколько военный бюджет? 46 миллиардов. В Великобритании – больше намного, в США – 770 миллиардов. Россия по военным расходам шестое место в мире занимает", - сказал Путин.По его словам, военная инфраструктура НАТО приближается к границам России. "Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют наши угрозы. Потом наши коллеги вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности – это мы что ли вышли? Нет, это наши партнеры вышил американские. Соответствующим образом мы сказали – хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такого оружия до тех пор, пока американское оружие не появится в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из Договора по открытом небу – нам что делать то?" - сказал президент."Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать?" - отметил Путин.Глава государства напомнил, что сейчас есть угроза прекращения договора СНВ. "Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений. Мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры по тому, что делать и как жить дальше", - указал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/rossiya-1589716775.html
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россия, нато, владимир путин, великобритания, сша, в мире

Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании

16:12 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто - агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом.
"Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный. У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях – в Киргизстане, в Таджикистане, в Сирии. У другой стороны – я имею в виду Соединенные Штаты – по всему миру огромная сеть. У нас знаете сколько военный бюджет? 46 миллиардов. В Великобритании – больше намного, в США – 770 миллиардов. Россия по военным расходам шестое место в мире занимает", - сказал Путин.
Путин: Россия белая и пушистая по сравнению со странами Запада - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 15:29Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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По его словам, военная инфраструктура НАТО приближается к границам России. "Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют наши угрозы. Потом наши коллеги вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности – это мы что ли вышли? Нет, это наши партнеры вышил американские. Соответствующим образом мы сказали – хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такого оружия до тех пор, пока американское оружие не появится в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из Договора по открытом небу – нам что делать то?" - сказал президент.
"Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать?" - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Глава государства напомнил, что сейчас есть угроза прекращения договора СНВ. "Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений. Мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести субстантивные, как говорят дипломаты, переговоры по тому, что делать и как жить дальше", - указал он.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияНАТОВладимир ПутинВеликобританияСШАВ мире
 
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