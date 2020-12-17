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Липецкая область
https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589705076.html
Депутаты Липецкой области приняли бюджет на ближайшие три года
Депутаты Липецкой области приняли бюджет на ближайшие три года
Депутаты Липецкого облсовета приняли в двух чтениях проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:53
2020-12-17T14:53
липецкая область
павел путилин
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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Депутаты Липецкого облсовета приняли в двух чтениях проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.После публичных слушаний в главный финансовый документ области администрация региона внесла ряд изменений и парламентариям была представлена уточненная редакция закона. Это связано с поступлением дополнительно почти пяти миллиардов рублей из федеральной казны и увеличением резервного фонда администрации на борьбу с пандемией, говорится в сообщении."Сегодня мы утвердили документ, который во многом определяет, как будет жить регион в ближайшем будущем. Рассмотрение бюджета прошло в сложный период. Наша основная задача - нивелировать потери, понесенные от пандемии, и вернуться на путь стабильного развития. Сложившиеся в этом году тенденции во многом повлияли на формирование бюджета. Планировать доходы и расходы на 2021 год приходится с особой степенью осторожности", - приводит пресс-служба слова председателя облсовета Павла Путилина.При этом он отметил, что существенных изменений в структуре расходов областного бюджета на 2021-2023 годы не произошло.Областной бюджет сверстан на основе 21-й госпрограммы. Из-за влияния коронавирусной инфекции на экономику региона и сокращения собственных доходов в 2020 году, бюджет следующего года формируется с предполагаемым дефицитом в размере 1,9 миллиарда рублей.Доходы областного бюджета в 2021 году составят 67,4 миллиарда рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений: это 51,5 миллиарда рублей, в том числе налог на прибыль - 20,4 миллиарда рублей (39,6%), НДФЛ – 14,2 миллиарда рублей (27,5%), акцизы – около 8,8 миллиарда рублей (17%). Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета и других безвозмездных источников в бюджет Липецкой области в 2021 году поступит 15,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба.Расходы липецкого бюджета в 2021 году составят 69,4 миллиарда рублей. Почти 62% этих средств будет направлено на финансирование социальной сферы. В итоге на социальные выплаты будет выделено 19,7 миллиарда рублей (28,4%), 15,6 миллиарда рублей (22,5%) получит направление "Национальная экономика", куда входят поддержка сельского хозяйства, формирование дорожного фонда, охрана окружающей среды и другое. На здравоохранение выделается 5,9 миллиарда рублей (8,5% расходов), 2,5 миллиарда рублей - на ЖКХ и 1,1 миллиарда рублей - на развитие физической культуры и спорта.
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павел путилин

Депутаты Липецкой области приняли бюджет на ближайшие три года

14:53 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Депутаты Липецкого облсовета приняли в двух чтениях проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
После публичных слушаний в главный финансовый документ области администрация региона внесла ряд изменений и парламентариям была представлена уточненная редакция закона. Это связано с поступлением дополнительно почти пяти миллиардов рублей из федеральной казны и увеличением резервного фонда администрации на борьбу с пандемией, говорится в сообщении.
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"Сегодня мы утвердили документ, который во многом определяет, как будет жить регион в ближайшем будущем. Рассмотрение бюджета прошло в сложный период. Наша основная задача - нивелировать потери, понесенные от пандемии, и вернуться на путь стабильного развития. Сложившиеся в этом году тенденции во многом повлияли на формирование бюджета. Планировать доходы и расходы на 2021 год приходится с особой степенью осторожности", - приводит пресс-служба слова председателя облсовета Павла Путилина.
При этом он отметил, что существенных изменений в структуре расходов областного бюджета на 2021-2023 годы не произошло.
"Могу заверить, что выполнение социальных обязательств перед гражданами и финансирование обозначенных президентом национальных приоритетов развития страны стали главными критериями нашей региональной бюджетной политики", - подчеркнул Путилин.
Областной бюджет сверстан на основе 21-й госпрограммы. Из-за влияния коронавирусной инфекции на экономику региона и сокращения собственных доходов в 2020 году, бюджет следующего года формируется с предполагаемым дефицитом в размере 1,9 миллиарда рублей.
Доходы областного бюджета в 2021 году составят 67,4 миллиарда рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений: это 51,5 миллиарда рублей, в том числе налог на прибыль - 20,4 миллиарда рублей (39,6%), НДФЛ – 14,2 миллиарда рублей (27,5%), акцизы – около 8,8 миллиарда рублей (17%). Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета и других безвозмездных источников в бюджет Липецкой области в 2021 году поступит 15,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба.
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Расходы липецкого бюджета в 2021 году составят 69,4 миллиарда рублей. Почти 62% этих средств будет направлено на финансирование социальной сферы.
В итоге на социальные выплаты будет выделено 19,7 миллиарда рублей (28,4%), 15,6 миллиарда рублей (22,5%) получит направление "Национальная экономика", куда входят поддержка сельского хозяйства, формирование дорожного фонда, охрана окружающей среды и другое. На здравоохранение выделается 5,9 миллиарда рублей (8,5% расходов), 2,5 миллиарда рублей - на ЖКХ и 1,1 миллиарда рублей - на развитие физической культуры и спорта.
 
Липецкая областьПавел Путилин
 
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