https://ria.ru/20201217/brauzer-1589810277.html

Эксперты назвали потенциально опасные расширения для браузеров

Эксперты назвали потенциально опасные расширения для браузеров

Почти 30 расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть иметь вредоносное ПО, из-за них во всем мире могут пострадать около трех миллионов человек,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:41

2020-12-17T21:41

2020-12-17T21:41

microsoft corporation

google

google chrome

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151790/48/1517904811_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_9b39ec75223551b9686ba457baf53e1c.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почти 30 расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть иметь вредоносное ПО, из-за них во всем мире могут пострадать около трех миллионов человек, говорится в сообщении компании Avast."Компания Avast обнаружила вредоносное ПО, скрытое как минимум в 28 сторонних расширениях для Google Chrome и Microsoft Edge. Расширения связаны с несколькими очень популярными в мире платформами. Вредоносное ПО может перенаправлять трафики пользователей на рекламные или фишинговые сайты, красть личные данные, например, даты рождения, адреса электронной почты и информацию об активных устройствах. Учитывая количество загрузок этих расширений в магазинах приложений, во всем мире могут пострадать около трех миллионов человек", - пишут эксперты.Данные расширения, по словам экспертов, помогают загружать видео с популярных платформ. Для браузера Google Chrome это Video Downloader для Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK Unblock. В списке есть несколько расширений для браузера Microsoft Edge."Каждый раз, при нажатии на ссылку, расширения отправляют информацию о щелчке на командный сервер злоумышленника. Далее хакер может дополнительно отправить команду для перенаправления человека с реальной ссылки на новый захваченный URL-адрес, и только потом отправляет жертву на тот сайт, на который она изначально планировала", - отмечается в сообщении."Мы предполагаем, что либо расширения были специально созданы с использованием встроенного вредоносного ПО, либо авторы дождались, пока расширения станут популярными, а затем выпустили обновление, содержащее вредоносное ПО. Также возможно, что разработчики продали оригинальные расширения кому-то еще после их создания, а затем покупатель создал вредоносное ПО", –– прокомментировал исследователь вредоносного ПО в Avast Ян Рубин.На данный момент зараженные расширения все еще доступны для загрузки. Компания Avast связалась с командами Microsoft и Google Chrome и сообщила о находках. Microsoft и Google в настоящее время изучают проблему. "Сейчас Avast рекомендует пользователям отключить или удалить расширения на время, пока проблема не будет решена, а затем выполнить просканировать ПК и удалить вредоносное ПО", - добавили эксперты.

https://ria.ru/20201211/virus-1588742280.html

https://ria.ru/20201023/khrom-1581210583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, google, google chrome, технологии