https://ria.ru/20201217/bolgariya-1589633890.html

В Болгарии рассказали, как страна будет принимать российских туристов

В Болгарии рассказали, как страна будет принимать российских туристов

В Болгарии уже готовятся к встрече российских туристов в сезоне 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:19

2020-12-17T11:19

2020-12-17T11:20

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Болгарии уже готовятся к встрече российских туристов в сезоне 2021 года, сообщает АТОР. Мэр Варны Иван Портных и мэр Бургаса Димитр Николов рассказали, что на черноморских курортах Болгарии относятся с большим вниманием ко всем мерам, которые гарантируют безопасный отдых российских гостей. Реализованы все рекомендуемые эпидемиологические мероприятия.В 2021 году Варна отметит 100-летие своей курортной деятельности. Мэр Бургаса добавил, что к будущему сезону готовится много интересных мероприятий. С июля по сентябрь пройдет фестиваль песчаных скульптур, в июле — мороженого, в середине сентября – рыбы и вина. Власти города надеются, что в августе удастся провести в очередной раз и SPICE Music festival, на который традиционно приезжают мировые звезды танцевальной музыки 90-х. Ждут россиян и на курорте Албена. Его представитель Красимира Стоянова заверила, что в гостиницах будет много местных свежих овощей и фруктов, и напомнила, что последние 20 лет пляж Албены неизменно получает "Голубой флаг". По ее словам, в сезоне-2021 50 процентов прибрежной территории по-прежнему останется свободной от лежаков и зонтиков, чтобы туристы могли без ограничений заниматься разными видами спорта.Уже запланированы полеты в Бургас из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Уфы, есть заявки на рейсы из Екатеринбурга и Самары. Несколько перевозчиков планируют полеты в Варну.В 2019 году из России в Бургас и Варну летали рейсы из 15 российских регионов.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

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