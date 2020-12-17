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Туризм
https://ria.ru/20201217/bolgariya-1589633890.html
В Болгарии рассказали, как страна будет принимать российских туристов
В Болгарии рассказали, как страна будет принимать российских туристов
В Болгарии уже готовятся к встрече российских туристов в сезоне 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:19
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Болгарии уже готовятся к встрече российских туристов в сезоне 2021 года, сообщает АТОР. Мэр Варны Иван Портных и мэр Бургаса Димитр Николов рассказали, что на черноморских курортах Болгарии относятся с большим вниманием ко всем мерам, которые гарантируют безопасный отдых российских гостей. Реализованы все рекомендуемые эпидемиологические мероприятия.В 2021 году Варна отметит 100-летие своей курортной деятельности. Мэр Бургаса добавил, что к будущему сезону готовится много интересных мероприятий. С июля по сентябрь пройдет фестиваль песчаных скульптур, в июле — мороженого, в середине сентября – рыбы и вина. Власти города надеются, что в августе удастся провести в очередной раз и SPICE Music festival, на который традиционно приезжают мировые звезды танцевальной музыки 90-х. Ждут россиян и на курорте Албена. Его представитель Красимира Стоянова заверила, что в гостиницах будет много местных свежих овощей и фруктов, и напомнила, что последние 20 лет пляж Албены неизменно получает "Голубой флаг". По ее словам, в сезоне-2021 50 процентов прибрежной территории по-прежнему останется свободной от лежаков и зонтиков, чтобы туристы могли без ограничений заниматься разными видами спорта.Уже запланированы полеты в Бургас из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Уфы, есть заявки на рейсы из Екатеринбурга и Самары. Несколько перевозчиков планируют полеты в Варну.В 2019 году из России в Бургас и Варну летали рейсы из 15 российских регионов.
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
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курорт, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, уфа, болгария, отдых

В Болгарии рассказали, как страна будет принимать российских туристов

11:19 17.12.2020 (обновлено: 11:20 17.12.2020)
 
CC0 / ToomaCZ / Пляж в Болгарии
Пляж в Болгарии - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
CC0 / ToomaCZ /
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Болгарии уже готовятся к встрече российских туристов в сезоне 2021 года, сообщает АТОР.
Мэр Варны Иван Портных и мэр Бургаса Димитр Николов рассказали, что на черноморских курортах Болгарии относятся с большим вниманием ко всем мерам, которые гарантируют безопасный отдых российских гостей. Реализованы все рекомендуемые эпидемиологические мероприятия.

"Здоровье и спокойствие наших гостей из России имеют первостепенное значение. Варна – безопасное и привлекательное туристическое направление. Мы готовы встретить россиян и оказать им традиционное гостеприимство", — отметил Иван Портных.

В 2021 году Варна отметит 100-летие своей курортной деятельности.
Мэр Бургаса добавил, что к будущему сезону готовится много интересных мероприятий. С июля по сентябрь пройдет фестиваль песчаных скульптур, в июле — мороженого, в середине сентября – рыбы и вина. Власти города надеются, что в августе удастся провести в очередной раз и SPICE Music festival, на который традиционно приезжают мировые звезды танцевальной музыки 90-х.
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Ждут россиян и на курорте Албена. Его представитель Красимира Стоянова заверила, что в гостиницах будет много местных свежих овощей и фруктов, и напомнила, что последние 20 лет пляж Албены неизменно получает "Голубой флаг". По ее словам, в сезоне-2021 50 процентов прибрежной территории по-прежнему останется свободной от лежаков и зонтиков, чтобы туристы могли без ограничений заниматься разными видами спорта.
Уже запланированы полеты в Бургас из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Уфы, есть заявки на рейсы из Екатеринбурга и Самары. Несколько перевозчиков планируют полеты в Варну.
В 2019 году из России в Бургас и Варну летали рейсы из 15 российских регионов.
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