https://ria.ru/20201217/bitkoin-1589651928.html

Цена биткоина побила новый исторический рекорд

Цена биткоина побила новый исторический рекорд

Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:21

2020-12-17T12:21

2020-12-17T12:27

криптовалюта

биткоин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предполагают, что криптовалюта должна притормозить рост и начать консолидацию.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.21 мск биткоин дорожал на 20,88% - до 23 435 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 20,09%, до 23 403 долларов.На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют."Начиная с октября во время импульсных движений биткоин рос на 15-20% за 2-3 дня. Сейчас, с 16 числа, рост уже составил 20%. Если, конечно, на рынке не случится эйфория, то на этом цена должна остановиться и начать консолидацию", - прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/bitkoin-1585122191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, биткоин, экономика