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Цена биткоина побила новый исторический рекорд
Цена биткоина побила новый исторический рекорд
Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:21
2020-12-17T12:27
криптовалюта
биткоин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предполагают, что криптовалюта должна притормозить рост и начать консолидацию.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.21 мск биткоин дорожал на 20,88% - до 23 435 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 20,09%, до 23 403 долларов.На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют."Начиная с октября во время импульсных движений биткоин рос на 15-20% за 2-3 дня. Сейчас, с 16 числа, рост уже составил 20%. Если, конечно, на рынке не случится эйфория, то на этом цена должна остановиться и начать консолидацию", - прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
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криптовалюта, биткоин, экономика

Цена биткоина побила новый исторический рекорд

12:21 17.12.2020 (обновлено: 12:27 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве
Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Биткоин в четверг дорожает более чем на 20% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предполагают, что криптовалюта должна притормозить рост и начать консолидацию.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.21 мск биткоин дорожал на 20,88% - до 23 435 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 20,09%, до 23 403 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.
"Начиная с октября во время импульсных движений биткоин рос на 15-20% за 2-3 дня. Сейчас, с 16 числа, рост уже составил 20%. Если, конечно, на рынке не случится эйфория, то на этом цена должна остановиться и начать консолидацию", - прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 10:38Акценты
Звон цифровых монет: биткоин резко подорожалИ привычное, проверенное веками как большая ценность золото нынче в цене, и "цифровое золото" тоже – биткоин больше не спекулятивная кибер-пустышка, а серьезный финансовый инструмент. Но долго ли он продержится на пике стоимости?
 
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