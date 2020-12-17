https://ria.ru/20201217/bitkoin-1589606988.html

Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов

Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов

Цена на биткоин выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T06:17

2020-12-17T06:17

2020-12-17T06:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

криптовалюта

москва

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экономика

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Цена на биткоин выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.Таким образом, эта электронная валюта обновила исторический максимум.По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.19 мск биткоин дорожает на 13,49 процента, до 22 058 долларов; а на Binance — на 14,20 процента, до 22 069 долларов.Он выразил уверенность, что рост продолжится, если в "течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов".На долю биткоина приходится примерно 64,7 процента всего глобального рынка криптовалют.

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, москва, биткоин, экономика