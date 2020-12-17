Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201217/bitkoin-1589606988.html
Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
Цена на биткоин выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T06:17
2020-12-17T06:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
криптовалюта
москва
биткоин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151337/11/1513371122_0:16:3182:1806_1920x0_80_0_0_ea26eda50a7382a28ad7e73f13355429.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Цена на биткоин выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.Таким образом, эта электронная валюта обновила исторический максимум.По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.19 мск биткоин дорожает на 13,49 процента, до 22 058 долларов; а на Binance — на 14,20 процента, до 22 069 долларов.Он выразил уверенность, что рост продолжится, если в "течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов".На долю биткоина приходится примерно 64,7 процента всего глобального рынка криптовалют.
https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151337/11/1513371122_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_4991b62f99ac4fee28c55668063c1b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
криптовалюта, москва, биткоин, экономика

Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов

06:17 17.12.2020 (обновлено: 06:31 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Цена на биткоин выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.
Таким образом, эта электронная валюта обновила исторический максимум.
По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.19 мск биткоин дорожает на 13,49 процента, до 22 058 долларов; а на Binance — на 14,20 процента, до 22 069 долларов.
"Биткоин резко вырос после достижения уровня исторического максимума и сейчас торгуется выше 22 тысячи долларов. Я ожидал некоторой коррекции, но видимо, та консолидация в диапазоне 17,5-19,5 тысячи долларов и была тем периодом, когда фиксировалась прибыль", — заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
Он выразил уверенность, что рост продолжится, если в "течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов".
На долю биткоина приходится примерно 64,7 процента всего глобального рынка криптовалют.
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 21:33
Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтькриптовалютаМосквабиткоинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Лента новостейМолния