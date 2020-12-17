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Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
Цена на биткоин выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T06:17
2020-12-17T06:17
2020-12-17T06:31
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Цена на биткоин выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.Таким образом, эта электронная валюта обновила исторический максимум.По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.19 мск биткоин дорожает на 13,49 процента, до 22 058 долларов; а на Binance — на 14,20 процента, до 22 069 долларов.Он выразил уверенность, что рост продолжится, если в "течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов".На долю биткоина приходится примерно 64,7 процента всего глобального рынка криптовалют.
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криптовалюта, москва, биткоин, экономика
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Цена на биткоин
выросла на более чем 13 процентов и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.
Таким образом, эта электронная валюта обновила исторический максимум.
По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.19 мск биткоин дорожает на 13,49 процента, до 22 058 долларов; а на Binance — на 14,20 процента, до 22 069 долларов.
"Биткоин резко вырос после достижения уровня исторического максимума и сейчас торгуется выше 22 тысячи долларов. Я ожидал некоторой коррекции, но видимо, та консолидация в диапазоне 17,5-19,5 тысячи долларов и была тем периодом, когда фиксировалась прибыль", — заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
Он выразил уверенность, что рост продолжится, если в "течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов".
На долю биткоина приходится примерно 64,7 процента всего глобального рынка криптовалют
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