https://ria.ru/20201217/bitkoin-1589599661.html

Цена на биткоин обновила исторический максимум

Цена на биткоин обновила исторический максимум

Цена на биткоин обновила исторический максимум и впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T01:01

2020-12-17T01:01

2020-12-17T06:26

криптовалюта

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

москва

экономика

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Биткоин вновь побил рекорды

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Цена на биткоин обновила исторический максимум и впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже BinanceПо информации CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00.49 мск биткоин дорожает на 7,95 процента, до 21 072 долларов; а на Binance — на 8,31 процента, до 21 105 долларов.На долю биткоина приходится примерно 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.Эта цифровая единица — самая популярная из всех криптовалют.

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, биткоин, москва, экономика