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Цена на биткоин обновила исторический максимум
Цена на биткоин обновила исторический максимум
Цена на биткоин обновила исторический максимум и впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T01:01
2020-12-17T06:26
криптовалюта
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
москва
экономика
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Биткоин вновь побил рекорды
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Цена на биткоин обновила исторический максимум и впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже BinanceПо информации CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00.49 мск биткоин дорожает на 7,95 процента, до 21 072 долларов; а на Binance — на 8,31 процента, до 21 105 долларов.На долю биткоина приходится примерно 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.Эта цифровая единица — самая популярная из всех криптовалют.
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криптовалюта, биткоин, москва, экономика

Цена на биткоин обновила исторический максимум

01:01 17.12.2020 (обновлено: 06:26 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Цена на биткоин обновила исторический максимум и впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance
По информации CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00.49 мск биткоин дорожает на 7,95 процента, до 21 072 долларов; а на Binance — на 8,31 процента, до 21 105 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.
Эта цифровая единица — самая популярная из всех криптовалют.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтькриптовалютабиткоинМоскваЭкономика
 
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