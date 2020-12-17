https://ria.ru/20201217/beslan-1589620370.html

Суд оставил без движения жалобу Google на ограничения по фильму "Беслан"

Суд оставил без движения жалобу Google на ограничения по фильму "Беслан"

Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу Google на решение суда о снятии ограничений на YouTube на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:00

2020-12-17T10:00

2020-12-17T10:00

александр рогаткин

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу Google на решение суда о снятии ограничений на YouTube на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина, сообщили РИА Новости в суде.В соответствии с ГПК суд оставляет жалобу без движения, если заявитель не оплатил госпошлину или составил ее неправильно. В таком случае суд даёт разумный срок для исправления недостатков жалобы с учетом характера таких недостатков, а также места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу.Таганский районный суд 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан и устранить ограничения для просмотра документального фильма "Беслан" журналиста Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о содержании.Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Как отмечали в Роскомнадзоре, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый - однако он транслировался на ТВ и не содержит какой-либо запрещенной информации.В пресс-службе Google пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы.

https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html

https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585280620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия