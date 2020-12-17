https://ria.ru/20201217/beslan-1589620370.html
Суд оставил без движения жалобу Google на ограничения по фильму "Беслан"
Суд оставил без движения жалобу Google на ограничения по фильму "Беслан"
Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу Google на решение суда о снятии ограничений на YouTube на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:00
2020-12-17T10:00
2020-12-17T10:00
александр рогаткин
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу Google на решение суда о снятии ограничений на YouTube на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина, сообщили РИА Новости в суде.В соответствии с ГПК суд оставляет жалобу без движения, если заявитель не оплатил госпошлину или составил ее неправильно. В таком случае суд даёт разумный срок для исправления недостатков жалобы с учетом характера таких недостатков, а также места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу.Таганский районный суд 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан и устранить ограничения для просмотра документального фильма "Беслан" журналиста Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о содержании.Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Как отмечали в Роскомнадзоре, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый - однако он транслировался на ТВ и не содержит какой-либо запрещенной информации.В пресс-службе Google пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы.
https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html
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александр рогаткин, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу Google
на решение суда о снятии ограничений на YouTube
на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина
, сообщили РИА Новости в суде.
"Таганским судом вынесено определение об оставлении жалобы без движения", - сказала собеседница агентства.
В соответствии с ГПК суд оставляет жалобу без движения, если заявитель не оплатил госпошлину или составил ее неправильно. В таком случае суд даёт разумный срок для исправления недостатков жалобы с учетом характера таких недостатков, а также места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу.
Таганский районный суд 22 октября удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube. В Google заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.
Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан и устранить ограничения для просмотра документального фильма "Беслан" журналиста Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о содержании.
Роскомнадзор
сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Как отмечали в Роскомнадзоре, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый - однако он транслировался на ТВ и не содержит какой-либо запрещенной информации.
В пресс-службе Google пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы.