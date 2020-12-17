https://ria.ru/20201217/bednost-1589666010.html

Путин назвал снижение бедности до 6,5% амбициозной, но реальной целью

Путин назвал снижение бедности до 6,5% амбициозной, но реальной целью

Президент России Владимир Путин назвал амбициозной, но реальной цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:57

2020-12-17T12:57

2020-12-17T13:56

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал амбициозной, но реальной цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%."План есть, это одно из основных направлений деятельности - снижение количества людей, живущих за чертой бедности. План такой: к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, но реальная", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.Численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии текущего года составила 19,4 миллиона человек, или 13,2% населения, сообщал Росстат в сентябре. Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика