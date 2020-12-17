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Путин назвал снижение бедности до 6,5% амбициозной, но реальной целью
Путин назвал снижение бедности до 6,5% амбициозной, но реальной целью
Президент России Владимир Путин назвал амбициозной, но реальной цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:57
2020-12-17T12:57
2020-12-17T13:56
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал амбициозной, но реальной цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%."План есть, это одно из основных направлений деятельности - снижение количества людей, живущих за чертой бедности. План такой: к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Цель амбициозная, но реальная", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.Численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии текущего года составила 19,4 миллиона человек, или 13,2% населения, сообщал Росстат в сентябре. Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика