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Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину
Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину
Арестованная владелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 пожилых людей, признает свою вину, сообщили РИА Новости в региональном СК. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:48
2020-12-17T12:52
пожар в башкирском доме престарелых
следственный комитет россии (ск рф)
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 17 дек – РИА Новости. Арестованная владелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 пожилых людей, признает свою вину, сообщили РИА Новости в региональном СК.Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. Возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия."Она осознает и признает свою вину", - сказал собеседник агентства.По версии СК, обвиняемая с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Сообщалось, что руководитель дома престарелых осознавала это. Кроме того, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, а также были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
https://ria.ru/20201215/pozhar-1589257207.html
абзелиловский район
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пожар в башкирском доме престарелых, следственный комитет россии (ск рф), абзелиловский район, происшествия

Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину

11:48 17.12.2020 (обновлено: 12:52 17.12.2020)
 
© Фото : Следственный КомитетРуководителю сгоревшего дома престарелых в Абзелиловского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Руководителю сгоревшего дома престарелых в Абзелиловского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Следственный Комитет
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УФА, 17 дек – РИА Новости. Арестованная владелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 пожилых людей, признает свою вину, сообщили РИА Новости в региональном СК.
Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. Возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия.
"Она осознает и признает свою вину", - сказал собеседник агентства.
По версии СК, обвиняемая с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Сообщалось, что руководитель дома престарелых осознавала это. Кроме того, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, а также были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
Скриншот видео пожара в доме престарелых в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 09:26
СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии
 
Пожар в башкирском доме престарелыхСледственный комитет России (СК РФ)Абзелиловский районПроисшествия
 
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