Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину
11:48 17.12.2020 (обновлено: 12:52 17.12.2020)
© Фото : Следственный КомитетРуководителю сгоревшего дома престарелых в Абзелиловского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
© Фото : Следственный Комитет
УФА, 17 дек – РИА Новости. Арестованная владелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 пожилых людей, признает свою вину, сообщили РИА Новости в региональном СК.
Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. Возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия.
"Она осознает и признает свою вину", - сказал собеседник агентства.
По версии СК, обвиняемая с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Сообщалось, что руководитель дома престарелых осознавала это. Кроме того, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, а также были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
15 декабря, 09:26СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии