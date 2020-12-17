https://ria.ru/20201217/bashkiriya-1589643665.html

Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину

Владелица сгоревшего дома престарелых в Башкирии признала вину

Арестованная владелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 пожилых людей, признает свою вину, сообщили РИА Новости в региональном СК. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:48

2020-12-17T11:48

2020-12-17T12:52

пожар в башкирском доме престарелых

следственный комитет россии (ск рф)

абзелиловский район

происшествия

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УФА, 17 дек – РИА Новости. Арестованная владелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 пожилых людей, признает свою вину, сообщили РИА Новости в региональном СК.Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. Возбуждено уголовное дело. Владелица пансионата арестована до 15 февраля 2021 года на время предварительного следствия."Она осознает и признает свою вину", - сказал собеседник агентства.По версии СК, обвиняемая с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Сообщалось, что руководитель дома престарелых осознавала это. Кроме того, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, а также были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589257207.html

абзелиловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, следственный комитет россии (ск рф), абзелиловский район, происшествия