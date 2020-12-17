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При столкновении двух автобусов в Египте погибли семь человек

При столкновении двух автобусов в Египте погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в провинции Сохаг в центральной части Египта, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T02:16

2020-12-17T02:16

2020-12-17T02:16

москва

каир (город)

египет

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в провинции Сохаг в центральной части Египта, сообщает портал Akhbar el-Yom.Уточняется, что пассажирский автобус, следовавший из города Кена в египетскую столицу Каир, и микроавтобус, направлявшийся из города Мерса-Матрух на севере страны в деревню аль-Балабиш, столкнулись на въезде в деревню аль-Кошех. В результате семь человек скончались, 11 пострадали. Власти начали расследование инцидента.Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта (CAPMAS), в 2019 году причиной почти 80% ДТП в стране стал человеческий фактор, а жертвами ДТП стали почти 3500 человек.

https://ria.ru/20201125/braziliya-1586307853.html

москва

каир (город)

египет

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москва, каир (город), египет, в мире