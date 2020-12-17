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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/avangard-1589767110.html
Военный эксперт рассказал, как российские ракеты могут преодолеть ПРО США
Военный эксперт рассказал, как российские ракеты могут преодолеть ПРО США
Скорость, которую способен развить российский боевой блок "Авангард", не позволяет американским противоракетам рассчитать траекторию его полёта, что делает... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:01
2020-12-17T18:13
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
авангард
виктор мураховский
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Скорость, которую способен развить российский боевой блок "Авангард", не позволяет американским противоракетам рассчитать траекторию его полёта, что делает данное оружие неуязвимым для ПРО США, заявил в четверг РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что американская система ПРО не является помехой для новых российских вооружений, в том числе для комплекса "Авангард", способного развивать скорость более 20 махов (один мах примерно равен скорости звука)."Известно, что для успешного поражения цели противоракета должна наводиться в упреждающую точку, то есть должна быть просчитана траектория цели, а затем ракета наводится в эту точку. В случае с "Авангардом" манёвр зенитной ракеты за целью невозможен по простой причине – скорости дикие. Цель идёт со скоростью несколько километров в секунду, поэтому любой манёвр приводит к таким поперечным нагрузкам, которые ни одна ракета выдержать не может", - пояснил Мураховский.Эксперт также напомнил о другом перспективном российском оружии, также способном пробить американскую ПРО – низколетящей крылатой ракете неограниченной дальности "Буревестник"."Невозможно сделать систему ПРО, которая перекрывала бы все направления, вернее, теоретически возможно, но на это даже 10 военных бюджетов США не хватит. Маршруты "Буревестника" прокладываются таким образом, чтобы обходить всё районы ПРО. Чтобы прикрыть всю свою территорию американцам надо создать сплошное радиолокационное поле на малых высотах и ЗРК, которые перекрывают все направления", - сказал он.В то же время Мураховский отметил, что России не придётся тратить слишком большие средства на новейшие вооружения, поскольку изначально все эти системы создавались не для наступления, а для гарантированного возмездия."Что касается "Авангарда", "Буревестника" и "Посейдона" речь идёт о закупке достаточно символических партий этих систем. Задача – иметь средства гарантированного ответного удара вне зависимости от наличия самых совершенных систем ПРО у противника, а для этого достаточно небольшое количество таких систем", - подчеркнул собеседник агентства.О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз (почти 25 тысяч километров в час). Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Сколько комплексов входит в один полк, официально не сообщается.Ранее главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев рассказал, что Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведется подготовка ее летных испытаний. До этого в Минобороны сообщали, что "Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, ее создание идет по графику.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html
https://ria.ru/20201217/giperzvuk-1589730258.html
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россия, авангард, виктор мураховский, владимир путин, сша, безопасность

Военный эксперт рассказал, как российские ракеты могут преодолеть ПРО США

18:01 17.12.2020 (обновлено: 18:13 17.12.2020)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс Авангард установили в шахту под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Скорость, которую способен развить российский боевой блок "Авангард", не позволяет американским противоракетам рассчитать траекторию его полёта, что делает данное оружие неуязвимым для ПРО США, заявил в четверг РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что американская система ПРО не является помехой для новых российских вооружений, в том числе для комплекса "Авангард", способного развивать скорость более 20 махов (один мах примерно равен скорости звука).
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"Известно, что для успешного поражения цели противоракета должна наводиться в упреждающую точку, то есть должна быть просчитана траектория цели, а затем ракета наводится в эту точку. В случае с "Авангардом" манёвр зенитной ракеты за целью невозможен по простой причине – скорости дикие. Цель идёт со скоростью несколько километров в секунду, поэтому любой манёвр приводит к таким поперечным нагрузкам, которые ни одна ракета выдержать не может", - пояснил Мураховский.
Эксперт также напомнил о другом перспективном российском оружии, также способном пробить американскую ПРО – низколетящей крылатой ракете неограниченной дальности "Буревестник".
"Невозможно сделать систему ПРО, которая перекрывала бы все направления, вернее, теоретически возможно, но на это даже 10 военных бюджетов США не хватит. Маршруты "Буревестника" прокладываются таким образом, чтобы обходить всё районы ПРО. Чтобы прикрыть всю свою территорию американцам надо создать сплошное радиолокационное поле на малых высотах и ЗРК, которые перекрывают все направления", - сказал он.
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В то же время Мураховский отметил, что России не придётся тратить слишком большие средства на новейшие вооружения, поскольку изначально все эти системы создавались не для наступления, а для гарантированного возмездия.
"Что касается "Авангарда", "Буревестника" и "Посейдона" речь идёт о закупке достаточно символических партий этих систем. Задача – иметь средства гарантированного ответного удара вне зависимости от наличия самых совершенных систем ПРО у противника, а для этого достаточно небольшое количество таких систем", - подчеркнул собеседник агентства.
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз (почти 25 тысяч километров в час). Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.
Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Сколько комплексов входит в один полк, официально не сообщается.
Гиперзвуковый ракетный комплекс Авангард доставили в пусковую шахту - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 09:55Новое оружие России
Минобороны показало видео установки в шахту ракеты комплекса "Авангард"
Ранее главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев рассказал, что Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведется подготовка ее летных испытаний. До этого в Минобороны сообщали, что "Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, ее создание идет по графику.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияАвангардВиктор МураховскийВладимир ПутинСШАБезопасность
 
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