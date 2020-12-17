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К Земле приближается астероид размером с авиалайнер
К Земле приближается астероид размером с авиалайнер
К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:30
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.Его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. Как отмечается, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 миллиона километров. Его скорость в этой точке составит около 7,65 километра в секунду.В этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей — около 791 тысячи километров.
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земля, космос - риа наука, наса

К Земле приближается астероид размером с авиалайнер

14:30 17.12.2020 (обновлено: 16:04 17.12.2020)
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.
Его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. Как отмечается, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 миллиона километров.
Снимок астероида Апофис - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 07:49РИА Наука
На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
Его скорость в этой точке составит около 7,65 километра в секунду.
В этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей — около 791 тысячи километров.
 
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