https://ria.ru/20201217/asteroid-1589697598.html
К Земле приближается астероид размером с авиалайнер
К Земле приближается астероид размером с авиалайнер
К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:30
2020-12-17T14:30
2020-12-17T16:04
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.Его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. Как отмечается, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 миллиона километров. Его скорость в этой точке составит около 7,65 километра в секунду.В этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей — около 791 тысячи километров.
https://ria.ru/20201029/asteroid-1582022290.html
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