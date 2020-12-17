https://ria.ru/20201217/asteroid-1589697598.html

К Земле приближается астероид размером с авиалайнер

К Земле приближается астероид размером с авиалайнер

К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:30

2020-12-17T14:30

2020-12-17T16:04

земля

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА. Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.Его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. Как отмечается, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 миллиона километров. Его скорость в этой точке составит около 7,65 километра в секунду.В этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей — около 791 тысячи километров.

https://ria.ru/20201029/asteroid-1582022290.html

земля

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, наса