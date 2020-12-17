https://ria.ru/20201217/antitela-1589810655.html

В Подмосковье у 25% обследованных жителей нашли антитела к COVID-19

В Подмосковье у 25% обследованных жителей нашли антитела к COVID-19

Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у каждого четвертого жителя Московской области, сдавшего ИФА-тест, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:42

2020-12-17T21:42

2020-12-17T21:42

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у каждого четвертого жителя Московской области, сдавшего ИФА-тест, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона."На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.На сегодняшний день в регионе выполнено более 1,1 миллиона ИФА-исследований, отметила министр. Жители Подмосковья могут записаться на тестирование в поликлинике, на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

московская область (подмосковье)

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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество