https://ria.ru/20201217/alkogol-1589606488.html

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с "НСН" назвал безвредную для человека дозу алкоголя. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T05:47

2020-12-17T05:47

2020-12-17T05:47

водка

александр ковтун

трезвая россия

здоровье

пиво

алкоголь

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с "НСН" назвал безвредную для человека дозу алкоголя.Также медик прокомментировал прогноз экспертов "Трезвой России", которые предположили, что к 2050 году население России может снизиться до 125 миллионов человек. Одним из факторов, которые негативно влияют на демографию, специалисты назвали алкоголь, табак и наркотики.По мнению Ковтуна, с таким прогнозом можно было бы согласиться 10-15 лет назад, но сейчас, как отметил медик, ситуация улучшилась. Поэтому нарколог выразил надежду, что расчеты экспертов "Трезвой России" не сбудутся.

https://ria.ru/20201209/alkogol-1588485762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водка, александр ковтун, трезвая россия, здоровье, пиво, алкоголь, общество