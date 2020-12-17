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Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с "НСН" назвал безвредную для человека дозу алкоголя. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T05:47
2020-12-17T05:47
водка
александр ковтун
трезвая россия
здоровье
пиво
алкоголь
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с "НСН" назвал безвредную для человека дозу алкоголя.Также медик прокомментировал прогноз экспертов "Трезвой России", которые предположили, что к 2050 году население России может снизиться до 125 миллионов человек. Одним из факторов, которые негативно влияют на демографию, специалисты назвали алкоголь, табак и наркотики.По мнению Ковтуна, с таким прогнозом можно было бы согласиться 10-15 лет назад, но сейчас, как отметил медик, ситуация улучшилась. Поэтому нарколог выразил надежду, что расчеты экспертов "Трезвой России" не сбудутся.
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водка, александр ковтун, трезвая россия, здоровье, пиво, алкоголь, общество

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

05:47 17.12.2020
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с "НСН" назвал безвредную для человека дозу алкоголя.

"Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред", — объяснил Ковтун.

Также медик прокомментировал прогноз экспертов "Трезвой России", которые предположили, что к 2050 году население России может снизиться до 125 миллионов человек. Одним из факторов, которые негативно влияют на демографию, специалисты назвали алкоголь, табак и наркотики.
По мнению Ковтуна, с таким прогнозом можно было бы согласиться 10-15 лет назад, но сейчас, как отметил медик, ситуация улучшилась. Поэтому нарколог выразил надежду, что расчеты экспертов "Трезвой России" не сбудутся.
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ВодкаАлександр КовтунТрезвая РоссияЗдоровьепивоАлкогольОбщество
 
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