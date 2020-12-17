https://ria.ru/20201217/aeroport-1589621673.html
На модернизацию аэропортов в регионах выделят 1,94 миллиарда рублей
На модернизацию аэропортов в регионах выделят 1,94 миллиарда рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны, РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:07
2020-12-17T10:07
2020-12-17T10:41
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153317/70/1533177091_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4d3fee482392964f8d30901cbd435dc8.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны, сообщила пресс-служба кабинета министров."Речь, в частности, о реконструкции аэропорта Чара на севере Забайкальского края. Здесь планируется перестроить взлётно-посадочную полосу и обновить здание для пассажиров и персонала", - говорится в сообщении.Средства также пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Грозный (Северный) в Чечне, где реконструкция начнётся в 2021 году, и модернизацию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Как отмечает кабмин, финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год.Субсидия поступит в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". По мнению правительства, решение позволит увеличить пропускную способность аэроузлов и повысить транспортную связанность регионов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153317/70/1533177091_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_cac4dd9160a74334721cda49f871f745.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика