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На модернизацию аэропортов в регионах выделят 1,94 миллиарда рублей
На модернизацию аэропортов в регионах выделят 1,94 миллиарда рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны, РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:07
2020-12-17T10:41
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны, сообщила пресс-служба кабинета министров."Речь, в частности, о реконструкции аэропорта Чара на севере Забайкальского края. Здесь планируется перестроить взлётно-посадочную полосу и обновить здание для пассажиров и персонала", - говорится в сообщении.Средства также пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Грозный (Северный) в Чечне, где реконструкция начнётся в 2021 году, и модернизацию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Как отмечает кабмин, финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год.Субсидия поступит в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". По мнению правительства, решение позволит увеличить пропускную способность аэроузлов и повысить транспортную связанность регионов.
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россия, михаил мишустин, экономика

На модернизацию аэропортов в регионах выделят 1,94 миллиарда рублей

10:07 17.12.2020 (обновлено: 10:41 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАэропорт "Северный" в Грозном
Аэропорт Северный в Грозном - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Речь, в частности, о реконструкции аэропорта Чара на севере Забайкальского края. Здесь планируется перестроить взлётно-посадочную полосу и обновить здание для пассажиров и персонала", - говорится в сообщении.
Средства также пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Грозный (Северный) в Чечне, где реконструкция начнётся в 2021 году, и модернизацию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Как отмечает кабмин, финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год.
Субсидия поступит в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". По мнению правительства, решение позволит увеличить пропускную способность аэроузлов и повысить транспортную связанность регионов.
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