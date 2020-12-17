https://ria.ru/20201217/aeroport-1589621673.html

На модернизацию аэропортов в регионах выделят 1,94 миллиарда рублей

На модернизацию аэропортов в регионах выделят 1,94 миллиарда рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны, РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:07

2020-12-17T10:07

2020-12-17T10:41

россия

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153317/70/1533177091_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4d3fee482392964f8d30901cbd435dc8.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 1,94 миллиарда рублей на модернизацию аэропортов в отдельных регионах страны, сообщила пресс-служба кабинета министров."Речь, в частности, о реконструкции аэропорта Чара на севере Забайкальского края. Здесь планируется перестроить взлётно-посадочную полосу и обновить здание для пассажиров и персонала", - говорится в сообщении.Средства также пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Грозный (Северный) в Чечне, где реконструкция начнётся в 2021 году, и модернизацию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Как отмечает кабмин, финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год.Субсидия поступит в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". По мнению правительства, решение позволит увеличить пропускную способность аэроузлов и повысить транспортную связанность регионов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика