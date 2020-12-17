https://ria.ru/20201217/abyzov-1589785266.html

Ходатайство о продлении ареста Абызову отложили из-за проблем со связью

Ходатайство о продлении ареста Абызову отложили из-за проблем со связью

Мосгорсуд из-за проблем с видеоконференцсвязью отложил на 22 декабря рассмотрение ходатайства о продлении ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:05

2020-12-17T19:05

2020-12-17T19:05

дело экс-министра абызова

александр пелипас

михаил абызов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/76/1560167614_0:1:1062:598_1920x0_80_0_0_ec9420b306161edc005f2f620456bdaf.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд из-за проблем с видеоконференцсвязью отложил на 22 декабря рассмотрение ходатайства о продлении ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в трех коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отложил на 22 декабря в 11.00 рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Абызову из-за того, что прервалась видеоконференцсвязь со следственным изолятором", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что связь была установлена в начале заседания, но неожиданно прервалась.Вместе с ним, суд рассмотрит ходатайства о продлении меры пресечения до 25 марта и ряду других фигурантов дела: бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, экс-гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заму Михаилу Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту министра.Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой.

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html

https://ria.ru/20201014/abyzov-1579716585.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-министра абызова, александр пелипас, михаил абызов, москва, происшествия