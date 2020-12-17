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Ходатайство о продлении ареста Абызову отложили из-за проблем со связью
Ходатайство о продлении ареста Абызову отложили из-за проблем со связью
Мосгорсуд из-за проблем с видеоконференцсвязью отложил на 22 декабря рассмотрение ходатайства о продлении ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:05
2020-12-17T19:05
дело экс-министра абызова
александр пелипас
михаил абызов
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд из-за проблем с видеоконференцсвязью отложил на 22 декабря рассмотрение ходатайства о продлении ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в трех коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отложил на 22 декабря в 11.00 рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Абызову из-за того, что прервалась видеоконференцсвязь со следственным изолятором", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что связь была установлена в начале заседания, но неожиданно прервалась.Вместе с ним, суд рассмотрит ходатайства о продлении меры пресечения до 25 марта и ряду других фигурантов дела: бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, экс-гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заму Михаилу Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту министра.Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой.
https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html
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дело экс-министра абызова, александр пелипас, михаил абызов, москва, происшествия

Ходатайство о продлении ареста Абызову отложили из-за проблем со связью

19:05 17.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд из-за проблем с видеоконференцсвязью отложил на 22 декабря рассмотрение ходатайства о продлении ареста экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в трех коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отложил на 22 декабря в 11.00 рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Абызову из-за того, что прервалась видеоконференцсвязь со следственным изолятором", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что связь была установлена в начале заседания, но неожиданно прервалась.
Вместе с ним, суд рассмотрит ходатайства о продлении меры пресечения до 25 марта и ряду других фигурантов дела: бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, экс-гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заму Михаилу Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту министра.
Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.
Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Дело экс-министра АбызоваАлександр ПелипасМихаил АбызовМоскваПроисшествия
 
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