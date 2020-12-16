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Жюри соцпроекта "Героям – быть!" выбирает победителей

Жюри соцпроекта "Героям – быть!" выбирает победителей

РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:46

2020-12-16T13:46

2020-12-16T13:46

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 дек — пресс-служба ЦСП "Быть человеком". Стартовало голосование жюри Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" 2020 года. Оно продлится до 18 декабря включительно. Именно эксперты определят победителей конкурса в каждой из номинаций. В 2020 году в жюри "Героям – быть!" вошли 9 человек – это известные общественные деятели, журналисты, музыканты и представители крупных корпораций. Состав жюри:Более подробная информация на www.tobehero.ru.Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями оргкомитет проекта принял решение перенести церемонию награждения "Героям- быть!" на 2021 год. В 2020 году на конкурсный отбор поступило более 100 заявок, в том числе от 12 благотворительных фондов и некоммерческих организаций. По итогам открытого голосования в шорт-лист вошли 20 участников, пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Лауреаты "Героям – быть!" будут определены по 7 основным номинациям: "От сердца к сердцу" (волонтерская деятельность), "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни), "Оберегая планету" (деятельность в области охраны окружающей среды), "Быть человеком" (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), "Всегда в сердце" (военно-патриотическая работа), "Вирус добра" (для фондов и некоммерческих организаций), "Команда героев" (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ).Номинанты проекта - сотрудники предприятий промышленного сектора, совершившие общественно значимые поступки, спасшие жизни других людей, занимающиеся волонтерством, патриотическим воспитанием молодежи, вопросами экологии и ответственного отношения к окружающей среде. Традиционно организована номинация для фондов и некоммерческих организаций.В 2020 году проект проводится шестой раз. "Героям – быть!" - инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.Партнеры проекта "Героям – быть!": Группа компаний "ЛокоТех" (генеральный партнер), НПФ "Благосостояние", HH.ru (генеральный HR-партнер), Ассоциация менеджеров России, ВЦИОМ, социальная сеть "Одноклассники", "Медиалогия", Young Social Group, Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, Союз журналистов России.Информационные партнеры: МИА "Россия сегодня", "Такие дела", "Труд", "Комсомольская правда", "Гудок", Агентство социальной информации, "БОСС", "ПроБизнес ТВ", "Бизнес и общество", "Активная среда" (ОТР), "Мир тесен", "СМИ 24", Rusbase, медиагруппа "Патриот".АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, труду, семье и государству в целом.ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.Основные проекты ЦСП "Быть человеком": Всероссийский проект в области социальной ответственности "Героям – быть!", конкурс для СМИ "Герои пера".Генеральный партнер инициативы – Группа компаний "ЛокоТех".Контакты ЦСП "Быть человеком"www.tobehero.rupr@csprojects.ruТелефон: +7 (910) 430 23 86 Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы