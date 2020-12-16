https://ria.ru/20201216/zhivotnye-1589348153.html

В США енот забрался на рождественскую елку и повздорил с домашней собакой

В США енот забрался на рождественскую елку и повздорил с домашней собакой

Жительница Флориды сняла на видео хаос, который устроили забравшийся в дом дикий енот и обнаружившая его собака, сообщает UPI. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:51

2020-12-16T00:51

2020-12-16T00:51

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница Флориды сняла на видео хаос, который устроили забравшийся в дом дикий енот и обнаружившая его собака, сообщает UPI.Обри Якобелли рассказала, что проснулась в пятом часу утра от рычания собаки. В гостиной она обнаружила домашнего питомца, неотрывно наблюдавшего за елкой, на которой среди игрушек сидел енот.Американка поняла, что дикое животное пробралось в дом через собачий лаз в двери.На видео, снятом Якобелли, видно, как собака опрокидывает дерево, пытаясь добраться до енота. Он запрыгивает на люстру и раскачивается на ней. Обри пытается снять зверя с помощью метлы.Когда он наконец спрыгнул на пол, собака гонялась за ним по дому. Но незванному гостю удалось убежать в лес снова через лаз.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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туризм, еноты, новости - туризм, новый год, флорида, сша