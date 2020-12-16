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В США енот забрался на рождественскую елку и повздорил с домашней собакой
В США енот забрался на рождественскую елку и повздорил с домашней собакой
Жительница Флориды сняла на видео хаос, который устроили забравшийся в дом дикий енот и обнаружившая его собака, сообщает UPI. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:51
2020-12-16T00:51
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флорида
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница Флориды сняла на видео хаос, который устроили забравшийся в дом дикий енот и обнаружившая его собака, сообщает UPI.Обри Якобелли рассказала, что проснулась в пятом часу утра от рычания собаки. В гостиной она обнаружила домашнего питомца, неотрывно наблюдавшего за елкой, на которой среди игрушек сидел енот.Американка поняла, что дикое животное пробралось в дом через собачий лаз в двери.На видео, снятом Якобелли, видно, как собака опрокидывает дерево, пытаясь добраться до енота. Он запрыгивает на люстру и раскачивается на ней. Обри пытается снять зверя с помощью метлы.Когда он наконец спрыгнул на пол, собака гонялась за ним по дому. Но незванному гостю удалось убежать в лес снова через лаз.
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туризм, еноты, новости - туризм, новый год, флорида, сша

В США енот забрался на рождественскую елку и повздорил с домашней собакой

00:51 16.12.2020
 
CC0 / Pixabay/klimkin / Енот
Енот - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC0 / Pixabay/klimkin /
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жительница Флориды сняла на видео хаос, который устроили забравшийся в дом дикий енот и обнаружившая его собака, сообщает UPI.
Обри Якобелли рассказала, что проснулась в пятом часу утра от рычания собаки. В гостиной она обнаружила домашнего питомца, неотрывно наблюдавшего за елкой, на которой среди игрушек сидел енот.
Американка поняла, что дикое животное пробралось в дом через собачий лаз в двери.
На видео, снятом Якобелли, видно, как собака опрокидывает дерево, пытаясь добраться до енота. Он запрыгивает на люстру и раскачивается на ней. Обри пытается снять зверя с помощью метлы.
Когда он наконец спрыгнул на пол, собака гонялась за ним по дому. Но незванному гостю удалось убежать в лес снова через лаз.
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